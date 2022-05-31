Стало известно, сколько безработных граждан зарегистрировано в Украине с начала военных действий — Finance.ua

Стало известно, сколько безработных граждан зарегистрировано в Украине с начала военных действий

Сегодня 16:42 — Личные финансы

Стало известно, сколько безработных граждан зарегистрировано в Украине с начала военных действий

С начала войны в Украине статус зарегистрированного безработного приобрели 154 тысяч украинцев.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики Facebook.

«Количество официально зарегистрированных безработных в Украине составляет 308 тысяч человек. Это на 19% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. С начала военных действий статус зарегистрированного безработного получили 154 тысячи украинцев», — сообщил заместитель министра экономики Игорь Дядюра во время телемарафона.

Читайте также Рынок труда в мае: наиболее востребованные специалисты и уровень зарплат по Украине

Для минимизации безработицы Минэкономики работает над восстановлением и развитием бизнеса и активизацией потребительского спроса:

принят Закон № 2220-ІХ, которым значительно упрощается процесс постановки лица на учет по безработице через цифровые каналы, в том числе на портале и в приложении Дія. Также определено право Государственной службы занятости принимать от лица заявление на увольнение, если предприятие не работает и связь с работодателем утрачена;

продолжается создание совместно с ведущими сайтами по поиску работы work.ua, robota.ua и другими единой базой вакансий, в которой будет аккумулировано максимальное количество предложений. На днях к реализации проекта присоединилась международная компания с представительством в Украине jooble.ua, которая имеет широкую базу вакансий по всей Украине;

продолжается релокация предприятий. 606 предприятий уже завершили переезд из областей, где продолжаются боевые действия. 392 из них уже возобновили работу. По состоянию на апрель на релоцированных предприятиях работали десятки тысяч человек, в том числе новые сотрудники на местах. Министерство экономики работает над поддержкой предприятий на местах. Компаниям предоставляется помощь по поиску новых рынков, заказу необходимого сырья, поддержке экспорта.

Справка Finance.ua:

получить статус безработного и оформить пособие через «Дія» могут только люди, находящиеся в перечне Пенсионного фонда Украины, и места трудоустройства которых расположены на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий. В то же время, если услуга недоступна, команда «Дія» советует узнать причину у ПФУ. Или воспользоваться услугой регистрации в центре занятости на портале «Дія»;

регистрация безработного в Центре занятости означает увольнение и поиск новой работы. То есть если человек желает получить статус безработного и выплаты, ему необходимо уволиться с текущего места работы;

размер пособия по безработице рассчитывается в процентном соотношении к среднему доходу человека и в зависимости от его страхового стажа.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.