Рынок труда в мае: наиболее востребованные специалисты и уровень зарплат по Украине — Finance.ua

Рынок труда в мае: наиболее востребованные специалисты и уровень зарплат по Украине

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Рынок труда в мае: наиболее востребованные специалисты и уровень зарплат по Украине

Компании либо уже возобновили коммерческую деятельность, либо определились с тем, что возврат к работе невозможен. Сотрудники, в свою очередь, ищут новую работу или подработку, ведь многие украинцы сегодня либо потеряли работу, либо получают неполную зарплату.

Об этом сообщают аналитики кадрового портала grc.ua.

Как говорится, спрос на работу ощутимо превышает предложение. Бизнес озвучивает сдержанно оптимистичные прогнозы по срокам восстановления объемов коммерческой деятельности до довоенного уровня. Большая часть (39,8%) компаний вообще не в состоянии спрогнозировать возможность восстановления до довоенного уровня или не уверена, что компания не сможет восстановиться вообще.

Наиболее востребованные специалисты:

наиболее востребованными в мае были специалисты в сфере продаж. Вакансии для этих специалистов составляют 19,6% всех актуальных в мае;

вторыми по востребованности в мае являются специалисты сферы ІТ, интернет и телеком. Доля вакансий для ІТ-шников в мае составляет 15,6% всех актуальных, и она постепенно увеличивается в течение последних месяцев;

наибольшее предложение работы опубликовано также для специалистов без опыта работы и студентов (10% от всех актуальных), в транспорте и логистике (8,1%), для рабочего персонала (6,4%), в сфере маркетинг, реклама и PR (5 ,6%);

востребованы также медики и фармацевты (доля вакансий для них составляет 5,1% всех опубликованных предложений работы в мае), специалисты строительной отрасли (4,7%), работники в производство и сельское хозяйство (4,2%), и специалисты бухгалтерского и управленческого учета (3,7%).

Труднее всего найти работу страхователям, юристам, педагогам, специалистам сфер автомобильного бизнеса, безопасности, закупок, работникам сферы HoReCa и спортивных клубов, фитнеса и салонов красоты. Для этих специалистов в мае меньше всего вакансий.

Структуры рынка труда по регионам

По данным министерства экономики, на первую половину мая в западные регионы Украины релоцировалось 510 предприятий. Более 300 компаний возобновили деятельность на новом месте, еще 50 готовы заработать после переезда в ближайшее время. Однако, несмотря на увеличение рабочих мест в западных регионах за счет релоцированных предприятий, лидером по количеству открытых вакансий остается Киев. В мае доля предложений работы в Киеве составляет 35,8% от актуальных по всей стране вакансий.

Среди регионов с наибольшим количеством предложений работы в мае определены Львовская область (17,1% от всех актуальных), Днепропетровская область (8,5%), Одесская область (3,4%), Ивано-Франковская область (2,9%), Черкасская область (2,9%).

В списке регионов с наименьшим количеством открытых вакансий в мае Сумская область, Волынская, Черниговская, Запорожская, Николаевская, Киевская и Хмельницкая области, а также Донецкая, Луганская и Херсонская области.

Конкуренция

Государственная служба занятости публикует данные, что уровень конкуренции на одно рабочее место в среднем составляет 12 человек. Экспертно-аналитический центр кадрового портала grc.ua подсчитал конкуренцию по регионам Украины и выяснил, что самая высокая конкуренция сейчас в Харьковской области — в среднем 19 кандидатов на одну вакансию. В Запорожской области 17 профессионалов на 1 рабочее место. В Одесской области показатель конкуренции составляет около 14 кандидатов на должность, в Киевской — 13,4, в Сумской области — 11,1. Интересен тот факт, что в Киеве не самая высокая конкуренция. На одно рабочее место в среднем претендует 9,5 человека.

Самая маленькая конкуренция во Львовской области, где на одно рабочее место в среднем претендует 1-2 кандидата. С низкой конкуренцией встречаются также соискатели Закарпатской области, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Кировоградской, Черкасской, Хмельницкой и Житомирской областей.

Уровень средней зарплаты по отраслям

Самые маленькие зарплаты предлагают в сфере безопасность (9 200 грн), туризм, гостиницы, рестораны (9 500 грн), начало карьеры, студенты (10 300 грн), добыча сырья (в среднем 11 000 грн), специалистам сферы инсталляция и сервис (12600 грн), банки, инвестиции, лизинг (13 100 грн).

Почти во всех профессиональных областях наблюдается снижение средней заработной платы. За исключением нескольких профессиональных сфер, падение медианной зарплаты в мае составило от 9 до 58%.

Справедливым будет отметить сферы, где зарплаты либо удержались на том же уровне, что и в предыдущем месяце, либо немного повысились. В сфере автомобильного бизнеса, несмотря на то, что падение зарплат с начала войны произошло более чем на 50%, в мае средняя зарплата в открытых вакансиях несколько повысилась с 11 000 грн (в апреле) до 14 500 грн (в мае).

В сфере производства и сельского хозяйства средняя зарплата выросла с 13300 грн (в апреле) до 16600 грн (в мае). Медики и фармацевты входят в число наиболее востребованных специалистов, однако уровень зарплат для них не слишком высок. Правда, в мае средняя заработная плата в открытых вакансиях для них повысилась с 14 900 грн (в апреле) до 18 200 грн (в мае).

Положительная динамика средней зарплаты наблюдается в сфере бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия, этим специалистам в мае предлагают 19 800 грн, в отличие от апреля, когда предлагали в среднем 17 500 грн. Повысились средние зарплаты в открытых вакансиях для HR-ов (с 15 000 грн в апреле до 29 700 грн в мае), в сфере маркетинг, реклама и PR (с 26 600 грн в апреле до 30 800 грн в мае). Ощутимо увеличились предлагаемые зарплаты для директоров и руководителей (с 63200 грн в апреле до 86100 грн в мае).

В сфере Информационных технологий средняя зарплата в открытых вакансиях в мае несколько ниже по сравнению с апрелем. Однако, ввиду высокого уровня зарплаты в этой отрасли, это снижение почти не ощутимо. В апреле ІТ-специалистам предлагали в среднем 108 100 грн, а в мае средняя заработная зарплата в открытых вакансиях составляет 103 500 грн. И это самая высокая средняя зарплата среди всех профессиональных сфер.

Уровень средней зарплаты по регионам

Более низкие зарплаты предлагают в Киеве. В киевских компаниях в среднем в мае предлагают 29200 грн ежемесячной компенсации.

Также высокие средние зарплаты в мае предлагают в Полтавской области (в среднем 22300 грн), Львовской области (21600 грн), Одесской области (21000 грн), в Ивано-Франковской области (19400 грн) и в Харьковской области (19 000 грн).

Самые низкие зарплаты в мае в открытых вакансиях предлагаются в Черниговской области (в среднем 12400 грн), Тернопольской области (13 100 грн), Волынской области (13 600 грн), Киевской области (13 800 грн), Закарпатской области (14 100 грн) и в Черновицкой области (14200 грн).

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