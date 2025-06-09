В Украине подскочат цены на ржаной хлеб: в отраслевой ассоциации назвали причины — Finance.ua

В Украине подскочат цены на ржаной хлеб: в отраслевой ассоциации назвали причины Сегодня 09:32 — Личные финансы

В Украине подскочат цены на ржаной хлеб: в отраслевой ассоциации назвали причины

Дефицит ржи в сезоне 2025−2026 годов будет 100%, что неизбежно приведет к удорожанию ржаного хлеба.

Об этом заявил директор Союза «Мукомолы Украины» Родион Рыбчинский.

«С уверенностью можно сказать, что на 100% в сезоне-2025/26 будет дефицит ржи. Уже сейчас в Украине частично перерабатывается польская рожь, а хлебопеки пользуются балтийской ржаной мукой», — сказал он.

По словам главы отраслевой ассоциации, причиной дефицита ржи является нежелание сельхозпроизводителей сеять культуру, поскольку ее урожайность на треть ниже, чем у пшеницы — до 40 ц/га против 60 ц/га соответственно.

Кроме того, ранее весь дефицит покрывался из беларуси, что привело к сокращению объемов производства ржи в Украине — аграриям было сложно конкурировать с поставками из беларуси.

В то же время рожь не относится к числу популярных экспортных культур. Спрос на рожь есть только на внутреннем рынке.

Рыбчинский привлек внимание, что сейчас цена на рожь больше конкурентной: если в 2024 году 1 тонна ржи стоила 6−7 тыс. грн, то по состоянию на май 2025 года — 12−14 тыс. грн.

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Отвечая на вопрос, приведет ли дефицит ржи к удорожанию ржаного хлеба, эксперт отметил, что однозначно подорожает.

«Сейчас цена украинской ржаной муки — 18 тыс. грн за тонну, из импортного сырья — около 20 тыс. грн, тогда как в мае прошлого года ржаная мука стоила 10 тыс. грн. Это не просто будет рост цены на ржаной хлеб — многие производители хлебобулочных изделий просто прекратят его выпекать», — подчеркнул он.

Глава союза «Мукомолы Украины» прогнозирует, что 2025/2026 маркетинговый год Украина проживет с дефицитом ржи и будет покупать его на внешних рынках по европейским ценам.

Економічна Правда По материалам:

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