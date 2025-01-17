Возрастут ли цены на хлеб в Украине в 2025 году: ответ эксперта — Finance.ua

Возрастут ли цены на хлеб в Украине в 2025 году: ответ эксперта Сегодня 21:33 — Личные финансы

Цены на продукты в Украине в 2024 году росли практически все время. В общем, все, в том числе и хлеб, подорожало примерно на 20%.

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии УНИАН сообщил, что больше всего к росту стоимости продуктов в целом привела инфляция, которая превысила 12%.

Он указал, что на цены повлияла война, потому что за неимением кадров нужно было инвестировать средства в оборудование, чтобы заменять человека, и это привело к тому, что как производители, так и переработчики понесли дополнительные расходы, стоимость кредитов, поднятие цен на электроэнергию и отключение света.

«Летом во время проблем с электроснабжением очень большие затраты были у производителей и переработчиков, поскольку они искали альтернативу централизованному электроснабжению, использовали генераторы, должны были тратить дополнительные средства на горюче-смазочные материалы», — пояснил эксперт.

По его словам, факторы, которые влияли на стоимость продуктов, в том числе и на хлеб в прошлом году, в 2025 году будут схожими.

«Стоит добавить, что в конце 2024 года украинцы существенно не ощутили влияния закона об увеличении акцизов на горюче-смазочные материалы, который был принят в сентябре. Но ощутят его влияние в текущем году. Уже сейчас бензин и дизтопливо подорожали, и исходя из этого мы можем констатировать, что подорожает логистика, и поэтому могут вырасти цены на продукты», — отметил Марчук.

Кроме того, он сообщил, что на цены влияет курс доллара по отношению к гривне, так как комплектующие для производства обычно закупают за границей за иностранную валюту, и поэтому подорожает производство.

«Не менее важный, но не ключевой фактор, влияющий на стоимость продуктов — цена на сырье. К примеру, цены на муку не являются главным фактором формирования стоимости хлеба. Стоимость этого сырья составляет не более 30% от конечной цены на продукт. В 2025 году ежемесячно цены на хлеб могут расти в пределах 1,5−2%, а за год в целом он может подорожать более чем на 20%», — объяснил эксперт.

По данным Госстата, в январе 2024 года килограмм пшеничной муки в среднем стоил 15,69 гривны, а в ноябре его стоимость составляла 19,21 грн. Средняя стоимость пшеничного хлеба из муки высшего качества в январе прошлого года была 44,07 грн за килограмм, а в ноябре выросла до 50,98 грн.

УНІАН По материалам:

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