Как открыть первую банковскую карту: советы новичкам — Finance.ua

Как открыть первую банковскую карту: советы новичкам
Несмотря на то, что банковские карты давно стали частью повседневной жизни миллионов украинцев — ими рассчитываются в магазине, оплачивают коммуналку, получают зарплату или соцвыплаты — некоторые только сейчас задумываются над тем, чтобы оформить свою первую карту. И хотя это кажется простым и привычным, для новичков все еще возникает множество вопросов. С чего начать, какую карту выбрать и на что обращать внимание — рассказали специалисты Финкульта.
Дебетовая карта — это лучший вариант для старта. Ее удобно использовать для начислений зарплаты, стипендии или подработки. То есть владелец такой карты может тратить только собственные средства, находящиеся на ней.
Кредитная карта — это уже «деньги банка». Ее лучше открывать, когда есть стабильный доход и опыт финансового планирования.
О чем спросить в банке до открытия карты
Если собрались в банк, чтобы оформить карту, нелишним будет задать несколько вопросов консультанту:
- Какой тип карты вам предлагают и какова стоимость обслуживания?
- Есть ли ограничения на снятие наличных денег?
- Можно ли настроить лимиты на расходы?
- Является ли банк участником Фонда гарантирования вкладов и защищен ли вклад в случае банкротства банка.
Также обязательно ознакомьтесь со Справкой о системе гарантирования вкладов. Актуальный перечень банков-участников доступен на сайте Фонда по ссылке.
Для чего удобно использовать карту
- Онлайн-оплата товаров и услуг
- Транспорт, кафе, магазины
- Переводы друзьям и родным
- Оплата обучения или подписок
- Зарплатные и стипендиальные начисления
Банковская карта — удобный инструмент для контроля затрат. Вы всегда видите, сколько денег тратите, на что и когда. Даже простое разделение средств — например, отдельная карта для ежедневных расходов и отдельная для сбережений — помогает лучше организовать бюджет. Со временем это формирует привычку осознанно относиться к деньгам и держать финансы под контролем.
Как контролировать расходы с первой банковской картой
- Ведите учет расходов
Записывайте или используйте банковское приложение, чтобы видеть, куда уходят ваши деньги. Так проще понять, можно оптимизировать.
- Установите лимиты
Многие банки позволяют устанавливать дневные или месячные лимиты на расходы и снятие наличных денег. Это помогает не «перегореть» финансово.
- Планируйте покупки
Перед крупными тратами подумайте, нужна ли вам эта покупка сейчас.
Что с безопасностью
Для собственной и, в частности, финансовой безопасности каждому пользователю банковских карт важно соблюдать несколько простых правил:
- Не передавайте посторонним лицам номер карты, CVV-код и SMS-коды.
- Включите push-уведомления о каждой операции — это не только важно для безопасного использования карты, но и полезно для контроля.
- Не храните пароль в телефоне или на бумаге рядом с картой.
- Установите лимиты на онлайн-покупки.
- Используйте банкинг с двухфакторной авторизацией.
- В случае подозрительных операций сразу обращайтесь в банк.
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