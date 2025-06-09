Как открыть первую банковскую карту: советы новичкам — Finance.ua

Как открыть первую банковскую карту: советы новичкам Сегодня 08:21 — Финтех и Карты

Как открыть первую банковскую карту: советы новичкам

Несмотря на то, что банковские карты давно стали частью повседневной жизни миллионов украинцев — ими рассчитываются в магазине, оплачивают коммуналку, получают зарплату или соцвыплаты — некоторые только сейчас задумываются над тем, чтобы оформить свою первую карту. И хотя это кажется простым и привычным, для новичков все еще возникает множество вопросов. С чего начать, какую карту выбрать и на что обращать внимание — рассказали специалисты Финкульта

Дебетовая карта — это лучший вариант для старта. Ее удобно использовать для начислений зарплаты, стипендии или подработки. То есть владелец такой карты может тратить только собственные средства, находящиеся на ней.

Кредитная карта — это уже «деньги банка». Ее лучше открывать, когда есть стабильный доход и опыт финансового планирования.

О чем спросить в банке до открытия карты

Если собрались в банк, чтобы оформить карту, нелишним будет задать несколько вопросов консультанту:

Какой тип карты вам предлагают и какова стоимость обслуживания?

Есть ли ограничения на снятие наличных денег?

Можно ли настроить лимиты на расходы?

Является ли банк участником Фонда гарантирования вкладов и защищен ли вклад в случае банкротства банка.

Также обязательно ознакомьтесь со Справкой о системе гарантирования вкладов. Актуальный перечень банков-участников доступен на сайте Фонда по ссылке

Для чего удобно использовать карту

Онлайн-оплата товаров и услуг

Транспорт, кафе, магазины

Переводы друзьям и родным

Оплата обучения или подписок

Зарплатные и стипендиальные начисления

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Банковская карта — удобный инструмент для контроля затрат. Вы всегда видите, сколько денег тратите, на что и когда. Даже простое разделение средств — например, отдельная карта для ежедневных расходов и отдельная для сбережений — помогает лучше организовать бюджет. Со временем это формирует привычку осознанно относиться к деньгам и держать финансы под контролем.

Как контролировать расходы с первой банковской картой

Ведите учет расходов

Записывайте или используйте банковское приложение, чтобы видеть, куда уходят ваши деньги. Так проще понять, можно оптимизировать.

Установите лимиты

Многие банки позволяют устанавливать дневные или месячные лимиты на расходы и снятие наличных денег. Это помогает не «перегореть» финансово.

Планируйте покупки

Перед крупными тратами подумайте, нужна ли вам эта покупка сейчас.

Что с безопасностью

Для собственной и, в частности, финансовой безопасности каждому пользователю банковских карт важно соблюдать несколько простых правил:

Не передавайте посторонним лицам номер карты, CVV-код и SMS-коды. Включите push-уведомления о каждой операции — это не только важно для безопасного использования карты, но и полезно для контроля. Не храните пароль в телефоне или на бумаге рядом с картой. Установите лимиты на онлайн-покупки. Используйте банкинг с двухфакторной авторизацией. В случае подозрительных операций сразу обращайтесь в банк.

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