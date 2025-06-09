Как открыть первую банковскую карту: советы новичкам — Finance.ua

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Как открыть первую банковскую карту: советы новичкам

Финтех и Карты
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Как открыть первую банковскую карту: советы новичкам
Как открыть первую банковскую карту: советы новичкам
Несмотря на то, что банковские карты давно стали частью повседневной жизни миллионов украинцев — ими рассчитываются в магазине, оплачивают коммуналку, получают зарплату или соцвыплаты — некоторые только сейчас задумываются над тем, чтобы оформить свою первую карту. И хотя это кажется простым и привычным, для новичков все еще возникает множество вопросов. С чего начать, какую карту выбрать и на что обращать внимание — рассказали специалисты Финкульта.
Дебетовая карта — это лучший вариант для старта. Ее удобно использовать для начислений зарплаты, стипендии или подработки. То есть владелец такой карты может тратить только собственные средства, находящиеся на ней.
Кредитная карта — это уже «деньги банка». Ее лучше открывать, когда есть стабильный доход и опыт финансового планирования.

О чем спросить в банке до открытия карты

Если собрались в банк, чтобы оформить карту, нелишним будет задать несколько вопросов консультанту:
  • Какой тип карты вам предлагают и какова стоимость обслуживания?
  • Есть ли ограничения на снятие наличных денег?
  • Можно ли настроить лимиты на расходы?
  • Является ли банк участником Фонда гарантирования вкладов и защищен ли вклад в случае банкротства банка.
Также обязательно ознакомьтесь со Справкой о системе гарантирования вкладов. Актуальный перечень банков-участников доступен на сайте Фонда по ссылке.

Для чего удобно использовать карту

  • Онлайн-оплата товаров и услуг
  • Транспорт, кафе, магазины
  • Переводы друзьям и родным
  • Оплата обучения или подписок
  • Зарплатные и стипендиальные начисления
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Банковская карта — удобный инструмент для контроля затрат. Вы всегда видите, сколько денег тратите, на что и когда. Даже простое разделение средств — например, отдельная карта для ежедневных расходов и отдельная для сбережений — помогает лучше организовать бюджет. Со временем это формирует привычку осознанно относиться к деньгам и держать финансы под контролем.

Как контролировать расходы с первой банковской картой

  • Ведите учет расходов
Записывайте или используйте банковское приложение, чтобы видеть, куда уходят ваши деньги. Так проще понять, можно оптимизировать.
  • Установите лимиты
Многие банки позволяют устанавливать дневные или месячные лимиты на расходы и снятие наличных денег. Это помогает не «перегореть» финансово.
  • Планируйте покупки
Перед крупными тратами подумайте, нужна ли вам эта покупка сейчас.

Что с безопасностью

Для собственной и, в частности, финансовой безопасности каждому пользователю банковских карт важно соблюдать несколько простых правил:
  1. Не передавайте посторонним лицам номер карты, CVV-код и SMS-коды.
  2. Включите push-уведомления о каждой операции — это не только важно для безопасного использования карты, но и полезно для контроля.
  3. Не храните пароль в телефоне или на бумаге рядом с картой.
  4. Установите лимиты на онлайн-покупки.
  5. Используйте банкинг с двухфакторной авторизацией.
  6. В случае подозрительных операций сразу обращайтесь в банк.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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