Стало известно, почему некоторые дома Киева до сих пор не получают тепло — Finance.ua

Стало известно, почему некоторые дома Киева до сих пор не получают тепло Сегодня 10:14 — Личные финансы

Стало известно, почему некоторые дома Киева до сих пор не получают тепло, Фото: Pexels

В Киеве до сих пор есть дома, подключенные к автономным котельным, не имеющие теплоснабжения.

Как объяснили в Киевской городской государственной администрации, причиной этого, в частности, является отсутствие договоров на поставку природного газа для этих котельных.

«Дома обслуживают частные компании, должностные лица которых — владельцы котельных или их операторы — до сих пор не провели работу и не заключили необходимые соглашения с НАК „Нафтогаз“, несмотря на неоднократные призывы городских властей и представителей районов», — говорится в сообщении.

Кроме того, по этим адресам существует задолженность.

«Также особенно острым остается урегулирование вопроса долга при передаче котельной от одного управляющего к другому или к ОСМД. Указанные действия не требуют много времени, однако ответственные лица, которые должны выполнить эту работу задолго до начала отопительного сезона, не выполнили ее до сих пор. Это привело к тому, что десятки семей, в том числе с маленькими детьми, вынуждены проживать в домах без тепла. Также порождает риск повышенной нагрузки на электросети, ведь люди обогревают комнаты электроприборами.

Там отмечают, что сознательное халатное отношение владельцев котельных или компаний, осуществляющих управление теплоисточниками, также приводит к накоплению задолженности за потребленный в предыдущие периоды газ.

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«Учитывая эти факторы, наиболее эффективным и действенным решением этой критической ситуации является самоорганизация домовой общины, которую городские власти готовы поддерживать и сопровождать в пределах полномочий», — объясняют в КГГА.

Единственным легитимным и эффективным путем является самоорганизация, создание ОСМД и принятие решения относительно котельной: либо самостоятельное управление, либо, при отсутствии долга за газ, передача в коммунальную собственность и управление «Киевтеплоэнерго». Только при таких условиях вопрос удастся решить не только в части возобновления теплоснабжения и стабильного прохождения текущего отопительного сезона, но и глобальнее — недопущения порчи, надлежащей работы и обслуживания оборудования в последующие периоды.

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