Стало известно, можно ли ездить в Украине на «еврономерах» — Finance.ua
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Стало известно, можно ли ездить в Украине на «еврономерах»

Технологии&Авто
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Легально ездить на автомобиле с европейской регистрацией в Украине можно с помощью режима транзита — 5 или 10 дней.
Также есть вариант временного ввоза авто на 60 суток для лиц, состоящих на временном консульском учете в консульском учреждении Украины за границей. То есть человек фактически проживает за границей и имеет соответствующее документальное подтверждение.
Также есть варианты пользования нерастаможенным автомобилем с иностранными номерами для нерезидентов: временный ввоз на срок до 1 года.
Чтобы оставить машину в собственном использовании навсегда, нужно провести процедуру растаможки авто.
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Владельцам временно ввозимых авто на еврономерах, которые не смогли своевременно вывезти их за пределы таможенной территории Украины, необходимо обратиться в соответствующие таможни с заявлениями о продлении или остановке срока пребывания таких автомобилей в Украине.
Также если превысить срок временного ввоза или транзита автомобиля более чем на 30 суток или потерять авто, можно получить штраф от 170 тыс. грн или конфискацию авто.
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По материалам:
MMR
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