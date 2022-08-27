Стало известно, можно ли ездить в Украине на «еврономерах» — Finance.ua

Стало известно, можно ли ездить в Украине на «еврономерах» Сегодня 19:11 — Технологии&Авто

Легально ездить на автомобиле с европейской регистрацией в Украине можно с помощью режима транзита — 5 или 10 дней.

Также есть вариант временного ввоза авто на 60 суток для лиц, состоящих на временном консульском учете в консульском учреждении Украины за границей. То есть человек фактически проживает за границей и имеет соответствующее документальное подтверждение.

Также есть варианты пользования нерастаможенным автомобилем с иностранными номерами для нерезидентов: временный ввоз на срок до 1 года.

Чтобы оставить машину в собственном использовании навсегда, нужно провести процедуру растаможки авто.

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Владельцам временно ввозимых авто на еврономерах, которые не смогли своевременно вывезти их за пределы таможенной территории Украины, необходимо обратиться в соответствующие таможни с заявлениями о продлении или остановке срока пребывания таких автомобилей в Украине.

Также если превысить срок временного ввоза или транзита автомобиля более чем на 30 суток или потерять авто, можно получить штраф от 170 тыс. грн или конфискацию авто.

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MMR По материалам:

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