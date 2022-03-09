Для ЗСУ: таможня упростила оформление внедорожников на еврономерах — Finance.ua

Для ЗСУ: таможня упростила оформление внедорожников на еврономерах

Гостаможслужба упростила для организаций, которые поставляют в Украину гуманитарные грузы, оформление автомобилей на еврономерах, если они предназначены для Збройных сил Украины.

С целью обеспечения высокой мобильности и перемещения личного состава, имущества ВСУ и других военных формирований в автомобильных пунктах пропуска через государственную границу осуществляется пропуск автомобилей высокой проходимости (исключительно внедорожники, минивэны, микроавтобусы; седанов это не касается).

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

С целью определения единых подходов и недопущения промедления в оформлении указанной категории транспортных средств проработана следующая последовательность действий, а именно:

при прибытии на въезд в Украину гражданин, находящийся за рулем т/с, проходит установленным порядком паспортный контроль, на который предоставляется загранпаспорт и любой документ на т/з с целью его идентификации;

в дальнейшем при прохождении таможенного контроля в соответствии с Постановлением КМУ № 174 от 01.03.2022 года, водителем (декларантом) заполняется Декларация о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, где испытывают ФИО лица декларанта, ФИО водителя (в случае, если это не один человек), марка и номер машины, отправитель, получатель и пункт пропуска; в дальнейшем в разделе «Вид помощи» указываются данные САМОГО транспортного средства с указанием марки, модели, VIN-кода; автомобиль оформляется инспектором таможни как ТОВАР (гуманитарная помощь).

Обязательным требованием является наличие у водителя (декларанта) документов (писем, обращений), подтверждающих приобретателя гуманитарной помощи и цели ввоза;

также декларант вносит информацию о том, что он обязуется снять данный ТС с учета;

после прохождения всех видов контроля автомобиль выбывает из пункта пропуска.

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