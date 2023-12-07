Стало известно, когда НАПК откроет публичный доступ к реестру деклараций — Finance.ua
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Стало известно, когда НАПК откроет публичный доступ к реестру деклараций

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Стало известно, когда НАПК откроет публичный доступ к реестру деклараций
Стало известно, когда НАПК откроет публичный доступ к реестру деклараций
НАПК работает над изъятием деклараций из публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, поданных такими лицами.
Об этом говорится на сайте агентства.
Отмечается, что не позднее 10 декабря НАПК завершит работу по представлениям инициаторов изъятия, поступивших до этой даты. Следовательно, будет обеспечен открытый круглосуточный доступ к реестру с учетом мер безопасности, определенных законом «О предотвращении коррупции».
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«Обращаем внимание декларантов и инициаторов внесения представлений об изъятии деклараций из публичной части реестра, что осталось мало времени для подачи в НАПК соответствующего представления до открытия реестра», — отметили в НАПК.
При этом инициатором изъятия деклараций, поданных субъектами декларирования, мобилизованных в ряды ВСУ, является Генеральный штаб Украины.

Справка Finance.ua:

  • на основании представлений изымаются из открытого доступа не только декларации, но и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, поданных за все периоды. Все документы, представленные в реестр декларантами, в отношении которых на основании представлений уже применены меры защиты, изымаются из публичного доступа автоматически;
  • изъятие документов из публичной части реестра деклараций будет осуществляться НАПК по представлениям инициаторов и после 10 декабря вплоть до даты завершения или отмены военного положения в Украине, однако в таком случае определенное время они будут находиться в открытом доступе;
  • полный публичный доступ к реестру будет обеспечен НАПК после завершения или отмены военного положения в Украине.
По материалам:
Finance.ua
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