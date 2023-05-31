Стало известно, когда евротокен появится на рынке — Finance.ua

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Стало известно, когда евротокен появится на рынке

Финтех и Карты
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24 мая во Франкфурте прошла праздничная церемония по случаю 25-й годовщины создания Европейского Центрального Банка. В рамках события член исполнительного совета регулятора Фабио Панетта назвал примерные сроки запуска цифрового евро.
По его словам, над проектом CBDC ЕС работают 50 человек, команда тщательно изучает не только механизм интеграции цифровой валюты, но и пути распространения и продвижения, дизайн и потенциальные риски для финансового сектора. Предполагается, что в июне этого года ЕЦБ представит законопроект, который будет определять нормативные основы CBDC. После этого регулятор приступит к этапу пилотного тестирования. Панетта предполагает, что это займет 2−3 года.
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С учетом озвученных дедлайнов, возможный срок полноценного запуска проекта на открытом рынке составит 3−4 года. Это произойдет при условии, что тестирование цифровой валюты окажется успешным.
Панетта считает CBDC важным элементом обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях цифровизации экономики. По мнению чиновника, именно валюта центробанка должна быть ее ядром. Вместе с тем, CBDC также должен соответствовать принципам защиты личных данных пользователей. Чиновник предоставил гарантии, что во время интеграции AML (документа, которым руководствуются страны при внедрении стандартов в сфере криптовалют) и KYC в цифровой евро конфиденциальность пользователей не пострадает.
Напомним, розничные и оптовые продавцы, ведущие бизнес в еврозоне, должны принимать цифровой евро в качестве оплаты за свои товары и услуги.
«Это необходимо для увеличения сетевого эффекта и потенциального влияния на распределение цифрового актива», — говорится в документе секретариата Еврогруппы, который в марте был представлен министрам финансов стран G-20.

Читайте также: Цифровой евро: как Европа готовится к запуску официальной криптовалюты

По материалам:
noworries
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