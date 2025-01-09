Стало известно, когда Apple представит iPhone SE 4 и бюджетные iPad — Finance.ua

Стало известно, когда Apple представит iPhone SE 4 и бюджетные iPad Сегодня 03:58 — Технологии&Авто

Стало известно, когда Apple представит iPhone SE 4 и бюджетные iPad

Часть новых устройств компания Apple традиционно представляет весной, и в этом году ассортимент новинок наверняка будет состоять из относительно недорогого смартфона iPhone SE 4, а также планшетов iPad 11 и обновленного iPad Air.

Известный колумнист Bloomberg Марк Гурман теперь уточняет, что эти устройства выйдут к апрелю текущего года.

Ранее сроки появления этих продуктов Apple были обозначены более размытыми в форме «первого полугодия». В конце января Apple может представить обновления iOS 18.3 и iPadOS 18.3, но вышеуказанные устройства должны появиться позже, как объясняет Гурман. Климатическая весна в северном полушарии начинается в марте или апреле, поэтому и дебют новинок Apple наверняка выпадет на этот период.

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Обновление iOS 18.4 принесет долгожданную поддержку языкам Apple Intelligence, отличным от английского. Это программное обеспечение должно выйти в апреле. Все перечисленные аппаратные новинки Apple будут сначала работать под управлением операционных систем серии 18.3, поэтому выйти они могут еще в марте. Смартфон iPhone SE четвертого поколения будет внешне напоминать iPhone 14, но на задней панели сохранит объектив единственной камеры. От семейства iPhone 16 этому смартфону достанется достаточно современный процессор A18.

Планшет Apple iPad 11 наверняка получит современный процессор типа A17 Pro, который обеспечит ему поддержку Apple Intelligence. Планшет iPad Air компания Apple в последний раз обновляла в прошлом году, наделив его процессором M 2 . Какие изменения ожидают этого устройства весной текущего года, остается только догадываться.

prostomob По материалам:

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