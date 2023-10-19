Стало известно, какие области выдали больше всего разрешений на выезд через систему «Шлях» — Finance.ua

Стало известно, какие области выдали больше всего разрешений на выезд через систему «Шлях» Сегодня 07:28 — Казна и Политика

Стало известно, какие области выдали больше всего разрешений на выезд через систему «Шлях»

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину через систему «Шлях» выдали 231 000 разрешений для выезда за границу. Больше всего разрешений на выезд выдали в Закарпатской и Волынской областях.

Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника штаба — начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, полковник Игорь Матвийчук.

Он отметил, что количество разрешений не пропорционально количеству мужчин, поскольку один человек мог пересекать границу несколько раз.

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«За последний период времени больше всего разрешений для пересечения границы предоставили Министерство инфраструктуры Украины, Закарпатская и Волынская области. В частности, около 47 000 разрешений на выезд за границу выдало Министерство инфраструктуры. Также, в первый год существования системы „Шлях“ выдавали около 10−13 000 разрешений в месяц, однако сейчас их количество уменьшилось до 6000», — отметил Матвийчук.

По его словам, с самого начала полномасштабного вторжения задержали 15 900 нарушителей границы. 6900 человек пытались пересечь границу по поддельным документам.

«Чаще всего мужчины пытаются пересечь границу под видом многодетных отцов. Они подделывают свидетельства о рождении детей, даже создают фейковую „Дію“, заказывают на телеграм-каналах такие приложения, которые максимально похожи на „Дію“. Также довольно часто мужчины, которые хотят избежать мобилизации, имеют письма от Минкульта или же от религиозных организаций. Также многие под видом спортсменов и музыкантов едут за рубеж и не возвращаются», — добавил начальник отдела организации пограничного контроля.

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