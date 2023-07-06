Законный «Шлях» за границу. Пограничники усилят контроль за водителями — Finance.ua

Законный «Шлях» за границу. Пограничники усилят контроль за водителями
Государственная пограничная служба принимает меры по усилению контроля за основаниями пересечения границы лиц, зарегистрированных в системе «Шлях». Это означает, что будет усилено внимание к проверке документов и причин поездки граждан, зарегистрированных в данной системе. Цель таких мер — обеспечение безопасности и контроля за перемещением лиц через границу.
Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
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«Пограничники фиксируют нарушения, совершенные через систему „Шлях“. Учитывая это, ГНСУ ужесточает меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицам, зарегистрированным в системе», — говорится в сообщении.
В течение июня месяца пограничники отказали в выезде более 1300 водителям. 20 лицензиатам временно прекратили доступ к системе «Шлях».
Система «Шлях» позволяет мужчинам-водителям (волонтерам) легально пересекать границу Украины в условиях военного положения. Она была создана, прежде всего, для устранения коррупции в процессе выдачи разрешений и упрощения процедуры.
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