Законный «Шлях» за границу. Пограничники усилят контроль за водителями — Finance.ua
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Законный «Шлях» за границу. Пограничники усилят контроль за водителями

Казна и Политика
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Законный «Шлях» за границу. Пограничники усилят контроль за водителями
Законный «Шлях» за границу. Пограничники усилят контроль за водителями
Государственная пограничная служба принимает меры по усилению контроля за основаниями пересечения границы лиц, зарегистрированных в системе «Шлях». Это означает, что будет усилено внимание к проверке документов и причин поездки граждан, зарегистрированных в данной системе. Цель таких мер — обеспечение безопасности и контроля за перемещением лиц через границу.
Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
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«Пограничники фиксируют нарушения, совершенные через систему „Шлях“. Учитывая это, ГНСУ ужесточает меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицам, зарегистрированным в системе», — говорится в сообщении.
В течение июня месяца пограничники отказали в выезде более 1300 водителям. 20 лицензиатам временно прекратили доступ к системе «Шлях».
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Система «Шлях» позволяет мужчинам-водителям (волонтерам) легально пересекать границу Украины в условиях военного положения. Она была создана, прежде всего, для устранения коррупции в процессе выдачи разрешений и упрощения процедуры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The page
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