СБУ разоблачила три новые схемы незаконного выезда мужчин за границу — Finance.ua

СБУ разоблачила три новые схемы незаконного выезда мужчин за границу 04.07.2023, 02:34 — Криминал

СБУ разоблачила три новые схемы незаконного выезда мужчин за границу, Фото: ssu.gov.ua

В течение недели Служба безопасности Украины нейтрализовала еще 3 схемы незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. Стоимость «услуг» составила до 12 тыс. евро.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

В ходе комплексных мероприятий в западных регионах задержаны 16 человек, причастных к организации нелегальных «трафиков». За деньги они предлагали военнообязанным свое содействие в выезде за пределы Украины на основании фиктивных медицинских справок и в обход контрольно-пропускных пунктов.

Фото: ssu.gov.ua

На Закарпатье обезврежена преступная группировка, специализировавшаяся на нелегальной миграции в страны Евросоюза. В состав группы входили 12 человек.

Они подвозили своих клиентов за несколько километров до линии границы, а затем сопровождали их пешком по заранее подготовленному маршруту по лесным тропам.

В ходе обысков у злоумышленников обнаружены незарегистрированное стрелковое оружие с патронами и боевая граната РГД.

В Ивано-Франковской области заблокирован еще один канал бегства уклонистов за границу. Его организовали 4 жителя региона. Злоумышленники занимались изготовлением фиктивных справок местной военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

На основании подделок уклонистов вывозили за границу.

В Тернопольской области разоблачена преступная группа, участники которой за деньги «записывали» потенциальных призывников в водительский состав местного предприятия, которое якобы занималось международными перевозками.

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Таким образом, уклонисты получали возможность незаконно выехать за границу как водители, отдельные из них даже не имели водительских удостоверений.

На основании изъятых доказательств все фигуранты уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой). Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы.

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