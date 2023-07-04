СБУ разоблачила три новые схемы незаконного выезда мужчин за границу — Finance.ua
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СБУ разоблачила три новые схемы незаконного выезда мужчин за границу

Криминал
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СБУ разоблачила три новые схемы незаконного выезда мужчин за границу
СБУ разоблачила три новые схемы незаконного выезда мужчин за границу, Фото: ssu.gov.ua
В течение недели Служба безопасности Украины нейтрализовала еще 3 схемы незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. Стоимость «услуг» составила до 12 тыс. евро.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
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В ходе комплексных мероприятий в западных регионах задержаны 16 человек, причастных к организации нелегальных «трафиков». За деньги они предлагали военнообязанным свое содействие в выезде за пределы Украины на основании фиктивных медицинских справок и в обход контрольно-пропускных пунктов.
Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
На Закарпатье обезврежена преступная группировка, специализировавшаяся на нелегальной миграции в страны Евросоюза. В состав группы входили 12 человек.
Они подвозили своих клиентов за несколько километров до линии границы, а затем сопровождали их пешком по заранее подготовленному маршруту по лесным тропам.
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В ходе обысков у злоумышленников обнаружены незарегистрированное стрелковое оружие с патронами и боевая граната РГД.
В Ивано-Франковской области заблокирован еще один канал бегства уклонистов за границу. Его организовали 4 жителя региона. Злоумышленники занимались изготовлением фиктивных справок местной военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.
На основании подделок уклонистов вывозили за границу.
В Тернопольской области разоблачена преступная группа, участники которой за деньги «записывали» потенциальных призывников в водительский состав местного предприятия, которое якобы занималось международными перевозками.
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Таким образом, уклонисты получали возможность незаконно выехать за границу как водители, отдельные из них даже не имели водительских удостоверений.
На основании изъятых доказательств все фигуранты уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой). Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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