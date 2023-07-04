СБУ разоблачила три новые схемы незаконного выезда мужчин за границу — Finance.ua

СБУ разоблачила три новые схемы незаконного выезда мужчин за границу
В течение недели Служба безопасности Украины нейтрализовала еще 3 схемы незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. Стоимость «услуг» составила до 12 тыс. евро.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
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В ходе комплексных мероприятий в западных регионах задержаны 16 человек, причастных к организации нелегальных «трафиков». За деньги они предлагали военнообязанным свое содействие в выезде за пределы Украины на основании фиктивных медицинских справок и в обход контрольно-пропускных пунктов.
На Закарпатье обезврежена преступная группировка, специализировавшаяся на нелегальной миграции в страны Евросоюза. В состав группы входили 12 человек.
Они подвозили своих клиентов за несколько километров до линии границы, а затем сопровождали их пешком по заранее подготовленному маршруту по лесным тропам.
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В ходе обысков у злоумышленников обнаружены незарегистрированное стрелковое оружие с патронами и боевая граната РГД.
В Ивано-Франковской области заблокирован еще один канал бегства уклонистов за границу. Его организовали 4 жителя региона. Злоумышленники занимались изготовлением фиктивных справок местной военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.
На основании подделок уклонистов вывозили за границу.
В Тернопольской области разоблачена преступная группа, участники которой за деньги «записывали» потенциальных призывников в водительский состав местного предприятия, которое якобы занималось международными перевозками.
Таким образом, уклонисты получали возможность незаконно выехать за границу как водители, отдельные из них даже не имели водительских удостоверений.
На основании изъятых доказательств все фигуранты уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой). Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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