Присвоили почти 6 млн гривен госпредприятия «Волыньторф»: НАБУ и САП разоблачили схему — Finance.ua
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Присвоили почти 6 млн гривен госпредприятия «Волыньторф»: НАБУ и САП разоблачили схему

Криминал
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Присвоили почти 6 млн гривен госпредприятия «Волыньторф»: НАБУ и САП разоблачили схему
Присвоили почти 6 млн гривен госпредприятия «Волыньторф»: НАБУ и САП разоблачили схему
Экс-директор государственного предприятия «Волыньторф» и руководитель частной компании подозреваются в завладении почти 6 млн грн средств данного ГП.
Об этом сообщает НАБУ.
По данным следствия, в конце 2013 — начале 2014 года тогдашний директор «Волыньторфа» заключил договоры на покупку более 5,6 млн грн ценных бумаг за средства возглавляемого им предприятия.
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В день покупки руководитель ГП перепродал эти бумаги частной компании. В итоге средства госпредприятие так и не получило, в результате чего ему причинен ущерб на 5,6 млн грн.
Расследование этих фактов НАБУ и САП ведут с сентября 2021 года после передачи дела по подследственности от СБУ.
Государственное предприятие «Волыньторф» уже более 25 лет является одним из крупнейших производителей экологически чистого вида топлива в Украине — торфяных брикетов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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