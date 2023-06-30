Представлялись оккупантами. МВД разоблачило мошенников, которые обманули украинцев на тысячи гривен — Finance.ua

Представлялись оккупантами. МВД разоблачило мошенников, которые обманули украинцев на тысячи гривен
В Украине разоблачили мошенников, которые обманывали семьи украинских пленных, представляясь оккупантами. Жертвами схемы стали люди по всей Украине на общую сумму 135 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
«Звонили родственникам пропавших военнослужащих ВСУ и предлагали „вернуть“ бойцов из плена за денежное вознаграждение. Злоумышленники уведомлены о подозрении. Трое подозреваемых представлялись военными рф, членами чвк „вагнер“ или других вооруженных формирований, не имея к этому никакого отношения», — говорится в сообщении.
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Организатор и соорганизатор группы находятся в местах лишения свободы. Третий участник — под круглосуточным домашним арестом.
От их действий пострадали жители разных регионов Украины на сумму более 135 тыс. грн.
Полицейские совместно с сотрудниками управления стратегических расследований в Волынской области и СБУ провели санкционированные обыски и изъяли доказательства. У одного из фигурантов изъяли патроны и запал гранаты
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Заключенные колонии уведомлены о подозрении по факту мошенничества. Действия сообщника также квалифицированы по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами.
Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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