Представлялись оккупантами. МВД разоблачило мошенников, которые обманули украинцев на тысячи гривен — Finance.ua

Представлялись оккупантами. МВД разоблачило мошенников, которые обманули украинцев на тысячи гривен Сегодня 17:20 — Криминал

Представлялись оккупантами. МВД разоблачило мошенников, которые обманули украинцев на тысячи гривен, Фото: МВС

В Украине разоблачили мошенников, которые обманывали семьи украинских пленных, представляясь оккупантами. Жертвами схемы стали люди по всей Украине на общую сумму 135 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Звонили родственникам пропавших военнослужащих ВСУ и предлагали „вернуть“ бойцов из плена за денежное вознаграждение. Злоумышленники уведомлены о подозрении. Трое подозреваемых представлялись военными рф, членами чвк „вагнер“ или других вооруженных формирований, не имея к этому никакого отношения», — говорится в сообщении.

Организатор и соорганизатор группы находятся в местах лишения свободы. Третий участник — под круглосуточным домашним арестом.

От их действий пострадали жители разных регионов Украины на сумму более 135 тыс. грн.

Полицейские совместно с сотрудниками управления стратегических расследований в Волынской области и СБУ провели санкционированные обыски и изъяли доказательства. У одного из фигурантов изъяли патроны и запал гранаты

Заключенные колонии уведомлены о подозрении по факту мошенничества. Действия сообщника также квалифицированы по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.