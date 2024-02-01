США запретили некоторым компаниям сотрудничать с Китаем — Finance.ua

США запретили некоторым компаниям сотрудничать с Китаем
США продолжают наращивать давление на Китай, включив в список Министерства обороны компании, которые могут помочь Пекину укрепить его армию.
Об этом сообщает Reuters.
Это решение стало частью более широких усилий США по защите национальных интересов страны.
В список попал производитель чипов памяти YMTC, компания по искусственному интеллекту Megvii, производитель лидеров Hesai Technology и технологическая компания NetPosa.
На фоне ухудшающихся отношений между США и Китаем обновленный список является еще одним шагом Вашингтона по ограничению китайского военного потенциала.
Китайское посольство в Вашингтоне выступило с заявлением, в котором выразило протест против решения США включить новые китайские компании в список Министерства обороны. Посольство назвало это решение незаконным и спорным принципам рыночной экономики и международной торговли.
Хотя включение в список не влечет за собой немедленного запрета, оно может стать ударом по репутации внесенных в список компаний и является строгим предупреждением американским организациям и компаниям о рисках ведения бизнеса с ними. Это также может усилить давление на Министерство финансов, чтобы оно наложило санкции на компании.
Санкции США против Китая — это комплекс экономических и политических ограничений, введенных США в отношении Китая с целью ограничить его экономический рост, военную мощь и влияние в мире.
Санкции США против Китая делятся на две основные категории:
- Санкции, связанные с торговлей и инвестициями. Эти санкции направлены на ограничение доступа Китая к американским рынкам, технологиям и инвестициям. Они включают ограничения на экспорт технологий в Китай, запреты на инвестиции в китайские компании и ограничения на торговлю с Китаем.
- Санкции, связанные с правами человека. Эти санкции направлены на осуждение нарушений прав человека в Китае. Они включают в себя ограничения на поездки китайских официальных лиц, запреты на импорт китайских товаров, произведенных с использованием принудительного труда, и ограничения на финансирование китайских компаний, причастных к нарушениям прав человека.
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