США запретили некоторым компаниям сотрудничать с Китаем — Finance.ua

США запретили некоторым компаниям сотрудничать с Китаем Сегодня 22:26 — Мир

США запретили некоторым компаниям сотрудничать с Китаем

США продолжают наращивать давление на Китай, включив в список Министерства обороны компании, которые могут помочь Пекину укрепить его армию.

Об этом сообщает Reuters

Это решение стало частью более широких усилий США по защите национальных интересов страны.

В список попал производитель чипов памяти YMTC, компания по искусственному интеллекту Megvii, производитель лидеров Hesai Technology и технологическая компания NetPosa.

На фоне ухудшающихся отношений между США и Китаем обновленный список является еще одним шагом Вашингтона по ограничению китайского военного потенциала.

Китайское посольство в Вашингтоне выступило с заявлением, в котором выразило протест против решения США включить новые китайские компании в список Министерства обороны. Посольство назвало это решение незаконным и спорным принципам рыночной экономики и международной торговли.

Хотя включение в список не влечет за собой немедленного запрета, оно может стать ударом по репутации внесенных в список компаний и является строгим предупреждением американским организациям и компаниям о рисках ведения бизнеса с ними. Это также может усилить давление на Министерство финансов, чтобы оно наложило санкции на компании.

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Санкции США против Китая — это комплекс экономических и политических ограничений, введенных США в отношении Китая с целью ограничить его экономический рост, военную мощь и влияние в мире.

Санкции США против Китая делятся на две основные категории:

Санкции, связанные с торговлей и инвестициями. Эти санкции направлены на ограничение доступа Китая к американским рынкам, технологиям и инвестициям. Они включают ограничения на экспорт технологий в Китай, запреты на инвестиции в китайские компании и ограничения на торговлю с Китаем.

Санкции, связанные с правами человека. Эти санкции направлены на осуждение нарушений прав человека в Китае. Они включают в себя ограничения на поездки китайских официальных лиц, запреты на импорт китайских товаров, произведенных с использованием принудительного труда, и ограничения на финансирование китайских компаний, причастных к нарушениям прав человека.

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