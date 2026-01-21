0 800 307 555
США задержали в Карибском море еще один танкер российского теневого флота

Мир
10
Объединенные силы США в рамках операции «Южное копье» (Southern Spear) в Карибском море во вторник, 20 января, задержали очередной нефтяной танкер из состава теневого флота рф Sagitta.
Об этом говорится в сообщении Южного командования вооруженными силами США (SOUTHCOM) в соцсети Х.

Детали задержания

«ВС США в поддержку действий Министерства внутренней безопасности задержали танкер Sagitta. Задержание дежурного танкера, действовавшего с нарушением объявленного президентом Дональдом Трампом карантина для судов, находящихся под санкциями в Карибском бассейне, свидетельствует о нашем стремлении гарантировать, что нефть из Венесуэлы будет вывозиться только на законных основаниях и при условии надлежащей координации с Вашингтоном», — заявили в SOUTHCOM.
В командовании подчеркнули, что задержание произошло без инцидентов и что Объединенные силы продолжают действовать в Западном полушарии и обеспечивать безопасность американского народа.
Sagitta стал седьмым танкером, задержанным Соединенными Штатами за нарушение санкций против Венесуэлы.
Хотя в сообщении SOUTHCOM не указывается связь задержанного судна с россией, ранее СМИ писали, что танкер Sagitta использовался для транспортировки российской нефти в обход санкций, введенных рядом стран, в частности, США и Украиной, а также Европейским Союзом.
В зону оперативной ответственности Южного командования ВС США входят Центральная и Южная Америка и Карибский бассейн.
