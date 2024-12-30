США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $2,5 млрд — Finance.ua

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $2,5 млрд Сегодня 14:40

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на $2,5 млрд

Американский президент Джо Байден в понедельник, 30 декабря, объявил, что США предоставит Украине почти $2,5 млрд помощи в сфере безопасности.

Об этом со ссылкой на его заявление пишет «Европейская правда».

Как заявил Байден 30 декабря, он «с гордостью объявляет» о выделении почти $2,5 млрд на помощь Украине в сфере безопасности, «поскольку украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу от российской агрессии».

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«С тех пор как россия начала свое дальнейшее наступление на Украину в феврале 2022 года, Соединенные Штаты сплотили мир, чтобы поддержать украинский народ, и мой главный приоритет — предоставление Украине поддержки, необходимой для победы», — акцентировал американский президент.

По его словам, эти почти $2,5 млрд входят:

дополнительный пакет сокращения расходов на украинскую армию на сумму $1,25 млрд;

пакет Инициативы для помощи Украине в сфере безопасности (USAI) на сумму $1,22 млрд.

В заявлении отмечено, что Министерство обороны страны выделило все остатки средств USAI.

Кроме того, Байден поручил своей администрации продолжать как поскорее предоставлять Украине как можно больше помощи, включая списание более старого американского оборудования, быструю доставку на поле боя, а затем и восстановление оборонно-промышленной базы США.

«Под моим руководством Соединенные Штаты будут продолжать неустанно работать над укреплением позиций Украины в этой войне в течение оставшегося времени моего пребывания в должности», — заверил американский президент.

Недавно представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в этот пакет, в частности, войдут системы противовоздушной обороны для Украины.

Європейська правда По материалам:

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