США выделят 9,5 млрд долларов на поддержку демократии в мире, — Белый дом Сегодня 14:35 — Мир

США выделят 9,5 млрд долларов на поддержку демократии в мире, — Белый дом

Соединенные Штаты объявили о выделении в поддержку демократии во всем мире 9,5 млрд долларов за три года.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«В 2022, 2023 и 2024 финансовых годах Соединенные Штаты уже инвестировали и собираются выделить около 9,5 млрд долларов, работая с Конгрессом и при условии наличия ассигнований, для поддержки демократии, прав человека и более эффективного государственного управления во всем мире», — говорится в заявлении Белого дома.

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Кроме того, президент США Джо Байден в рамках саммита в поддержку демократии также объявил о выделении 690 млн долларов для поддержки демократии, СМИ и свободных выборов во всем мире.

Ранее в Белом доме заявили, что расходы на международную помощь и инвестиционные программы, примером которых является поддержка Украины, укрепят лидерство Вашингтона за рубежом и продвинут интересы безопасности США.

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