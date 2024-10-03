США выделили на поддержку энергетики Украины 825 млн долларов — Finance.ua

США выделили на поддержку энергетики Украины 825 млн долларов
Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о выделении 825 млн долларов на поддержку энергетики Украины этой зимой.
Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.
«Администратор USAID Саманта Павер объявила о выделении 825 млн долларов на поддержку энергетики Украины. Мы благодарны правительству США и американскому народу за последовательную поддержку, в частности в восстановлении разрушенных россией объектов энергетической системы. Увеличение помощи со стороны США, безусловно, усилит нашу энергосистему в этот сложный период», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.
Напомним, Европейская комиссия разработала план по поддержке Украины зимой, фокусирующийся на ремонте энергетической инфраструктуры, дальнейшем сообщении украинской сети с европейской и стабилизации потоков внутри страны. Таким образом, Брюссель хочет обеспечить дополнительные 4,5 ГВт мощностей.
Бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий ранее заявлял, что из анонсированного «Гигавата Зеленского» в Украине построено всего около 60 МВт.
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