США выделили на поддержку энергетики Украины 825 млн долларов — Finance.ua

США выделили на поддержку энергетики Украины 825 млн долларов Сегодня 11:33 — Энергетика

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о выделении 825 млн долларов на поддержку энергетики Украины этой зимой.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.

«Администратор USAID Саманта Павер объявила о выделении 825 млн долларов на поддержку энергетики Украины. Мы благодарны правительству США и американскому народу за последовательную поддержку, в частности в восстановлении разрушенных россией объектов энергетической системы. Увеличение помощи со стороны США, безусловно, усилит нашу энергосистему в этот сложный период», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

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Напомним, Европейская комиссия разработала план по поддержке Украины зимой, фокусирующийся на ремонте энергетической инфраструктуры, дальнейшем сообщении украинской сети с европейской и стабилизации потоков внутри страны. Таким образом, Брюссель хочет обеспечить дополнительные 4,5 ГВт мощностей.

Бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий ранее заявлял , что из анонсированного «Гигавата Зеленского» в Украине построено всего около 60 МВт.

Українські Новини По материалам:

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