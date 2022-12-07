США выделили $1,5 миллиарда на гуманитарную поддержку Украины с начала войны — Finance.ua

США выделили $1,5 миллиарда на гуманитарную поддержку Украины с начала войны Сегодня 11:45 — Казна и Политика

США выделили $1,5 миллиарда на гуманитарную поддержку Украины с начала войны

В целях обеспечения программ гуманитарной поддержки Украины, которая страдает от войны, развязанной кремлем, Соединенные Штаты выделили более $1,5 миллиарда с момента масштабного вторжения рф.

Об этом сообщила во время заседания Совета Безопасности ООН представитель США при Экономическом и Социальном совете ООН посол Лиса Карти.

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«С 24 февраля только Соединенные Штаты предоставили более $1,5 миллиарда гуманитарной помощи для поддержки перемещенных лиц, в том числе беженцев, и других уязвимых групп населения и громад в Украине и регионе», — отметила посол.

В то же время, подчеркнула она, США отдают себе отчет, что понадобится больше вкладов.

В этой связи она приветствовала инициативу Франции провести 13 декабря международную конференцию, посвященную устойчивости Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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