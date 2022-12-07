США выделили $1,5 миллиарда на гуманитарную поддержку Украины с начала войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США выделили $1,5 миллиарда на гуманитарную поддержку Украины с начала войны

Казна и Политика
6
США выделили $1,5 миллиарда на гуманитарную поддержку Украины с начала войны
США выделили $1,5 миллиарда на гуманитарную поддержку Украины с начала войны
В целях обеспечения программ гуманитарной поддержки Украины, которая страдает от войны, развязанной кремлем, Соединенные Штаты выделили более $1,5 миллиарда с момента масштабного вторжения рф.
Об этом сообщила во время заседания Совета Безопасности ООН представитель США при Экономическом и Социальном совете ООН посол Лиса Карти.
Читайте также
«С 24 февраля только Соединенные Штаты предоставили более $1,5 миллиарда гуманитарной помощи для поддержки перемещенных лиц, в том числе беженцев, и других уязвимых групп населения и громад в Украине и регионе», — отметила посол.
В то же время, подчеркнула она, США отдают себе отчет, что понадобится больше вкладов.
В этой связи она приветствовала инициативу Франции провести 13 декабря международную конференцию, посвященную устойчивости Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.