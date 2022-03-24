США вводят санкции против оборонного комплекса рф и главы Сбербанка — Finance.ua

США вводят санкции против оборонного комплекса рф и главы Сбербанка

Сегодня 16:33 — Казна и Политика

США вводят санкции против оборонного комплекса рф и главы Сбербанка

Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против компаний из оборонного комплекса россии и против исполнительного директора Сбербанка.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Так, Минфин внес в санкционный список Германа Грефа, СЕО крупнейшего российского банка Сбербанк, на которого утром в четверг также наложила санкции Великобритания.

Что касается оборонного комплекса, в санкционный список в общей сложности внесены 48 компаний (как материнских, так и их дочерних предприятий), которые были отрезаны от западных технологических и финансовых ресурсов.

Речь идет, прежде всего, о государственном конгломерате «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТВР). Он производит для российской армии разное подводное оружие, а также цифровые компьютеры и радиолокационные системы, используемые на подводных флотах. Под санкции попали и 28 «дочек» компании.

КТРВ также производит гиперзвуковое оружие и поставляет противорадиолокационные, противокорабельные и другие многоцелевые ракеты. Продукцию КТВР россия использует в войне против Украины.

Также к гендиректору корпорации Борису Обносову применены персональные санкции США.

Следующим крупным предприятием вражеской «оборонки» является холдинг «Высокоточные комплексы», принадлежащий госкорпорации ростех. Его продукция продается военным службам по всему миру, а для российской армии он снабжает зенитно-воздушными и противотанковыми ракетными комплексами, среди которых ЗРК «Панцирь» и ракеты «Искандер». Именно их РФ стянула на границу с Украиной перед объявлением войны.

Также под санкции попала другая госкорпорация рф «Техмаш», которая поставляет оружие и амуницию для российской армии. Компания концентрируется на выпуске реактивных систем залпового огня и гранатометов, реактивных систем залпового огня наземного и морского базирования, неуправляемых бомб и другой оборонной продукции.

В частности, из ее систем залпового огня «Ураган» российские оккупанты обстреливают украинские города.

Четвертой компанией, попавшей в новый перечень в четверг стал государственный холдинг «российские вертолеты». Он ведет надзор за проектированием, производством и обслуживанием гражданских и военных вертолетов. На его долю приходится более 90% российского рынка и около 10% мирового. Вертолеты компании используются россией в войне против Украины.

Последним из перечня идет частное предприятие «Кронштадт», разрабатывающее и производящее оборудование, программное обеспечение для беспилотной авиации и оборонной промышленности россии. Кронштадт имеет полный цикл производства беспилотников, в частности — «Орионов», которые используют в войне против Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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