Британия существенно расширила антироссийские санкции — Finance.ua

Британия существенно расширила антироссийские санкции

Сегодня 15:31 — Казна и Политика

Британия существенно расширила антироссийские санкции

Глава МИД Британии Лиз Трасс объявила о введении санкций против еще 65 физических и юридических лиц из-за вторжения россии в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Новые британские санкции направлены на ключевые отрасли, поддерживающие незаконное вторжение россии, включая «российские железные дороги» и оборонную компанию «Кронштадт», основного производителя российских беспилотников.

Группа «Вагнера», которой, по сообщениям, было поручено убить Президента Владимира Зеленского, также подверглась санкциям.

Под ограничения попали еще шесть банков, в том числе Альфа-Банк, соучредителями которого являются олигархи Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан, ранее попавшие под санкции.

Под санкции также попал самый крупный в мире производитель алмазов «Алроса».

Под санкции подпали также нефтяной магнат-миллиардер и партнер Романа Абрамовича Евгений Швидлер, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков, Герман Греф, генеральный директор крупнейшего российского банка «Сбербанк», и Полина Ковалева, падчерица министра иностранных дел Сергея Лаврова, владеющая недвижимостью в объеме около 4 миллионов фунтов стерлингов в Лондоне.

Назначенная россией «мэром» Мелитополя Галина Данильченко также подверглась санкциям — это впервые ограничения ввели против человека за сотрудничество с российскими оккупационными войсками.

Под санкциями также оказался депутат от ОПЗЖ Олег Волошин и эксрегионал Владимир Сивкович.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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