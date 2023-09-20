США ввели санкции против международной сети, которая помогает Ирану производить беспилотники — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США ввели санкции против международной сети, которая помогает Ирану производить беспилотники

Фондовый рынок
21
США ввели санкции против международной сети, которая помогает Ирану производить беспилотники
США ввели санкции против международной сети, которая помогает Ирану производить беспилотники
Правительство США объявило о введении санкций против семи человек и четырех организаций в Иране, Китае, россии и Турции, связанных с иранской программой боевых беспилотников.
Об этом говорится в сообщении Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
«Эта сеть способствовала доставке и финансированию с целью поддержки производства, закупки и технического обслуживания БПЛА иранской авиационно-промышленной компании (HESA), которая уже внесена в список санкций США», — подчеркивается в сообщении.
Читайте также
При этом отмечается, что HESA пыталась использовать другое название, чтобы уклониться от санкций и мер экспортного контроля.
В этой связи в Минфине отметили, что это позволяло россиянам и другим странам, стремящимся расшатать ситуацию в разных регионах, подрывать глобальную стабильность.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.