США ввели санкции против международной сети, которая помогает Ирану производить беспилотники — Finance.ua

США ввели санкции против международной сети, которая помогает Ирану производить беспилотники Сегодня 14:28 — Фондовый рынок

США ввели санкции против международной сети, которая помогает Ирану производить беспилотники

Правительство США объявило о введении санкций против семи человек и четырех организаций в Иране, Китае, россии и Турции, связанных с иранской программой боевых беспилотников.

Об этом говорится в сообщении Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

«Эта сеть способствовала доставке и финансированию с целью поддержки производства, закупки и технического обслуживания БПЛА иранской авиационно-промышленной компании (HESA), которая уже внесена в список санкций США», — подчеркивается в сообщении.

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При этом отмечается, что HESA пыталась использовать другое название, чтобы уклониться от санкций и мер экспортного контроля.

В этой связи в Минфине отметили, что это позволяло россиянам и другим странам, стремящимся расшатать ситуацию в разных регионах, подрывать глобальную стабильность.

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Укрінформ По материалам:

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