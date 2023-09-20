США ввели санкции против международной сети, которая помогает Ирану производить беспилотники — Finance.ua

США ввели санкции против международной сети, которая помогает Ирану производить беспилотники
Правительство США объявило о введении санкций против семи человек и четырех организаций в Иране, Китае, россии и Турции, связанных с иранской программой боевых беспилотников.
Об этом говорится в сообщении Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
«Эта сеть способствовала доставке и финансированию с целью поддержки производства, закупки и технического обслуживания БПЛА иранской авиационно-промышленной компании (HESA), которая уже внесена в список санкций США», — подчеркивается в сообщении.
При этом отмечается, что HESA пыталась использовать другое название, чтобы уклониться от санкций и мер экспортного контроля.
В этой связи в Минфине отметили, что это позволяло россиянам и другим странам, стремящимся расшатать ситуацию в разных регионах, подрывать глобальную стабильность.
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