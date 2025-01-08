США внесли в «черный список» крупнейшую судоходную компанию Китая из-за связей с армией — Finance.ua

США внесли в «черный список» крупнейшую судоходную компанию Китая из-за связей с армией Сегодня 03:23 — Фондовый рынок

США внесли в «черный список» крупнейшую судоходную компанию Китая из-за связей с армией

Во вторник, 7 января, самая крупная судоходная компания Китая Cosco Shipping Holdings Co. и два судостроителя попали в «черный список» США. Их подозревают в связях с китайской народно-освободительной армией.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что компания Cosco Shipping Holdings Co. вместе с China State Shipbuilding Corp. и China Shipbuilding Trading Co. попала в Федеральный реестр США как китайская военная компания. Хотя «черный список» Штатов не предусматривает конкретного наказания, он отталкивает американские фирмы от сотрудничества с компаниями, которые в него попадают.

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Как пишет издание, этот шаг Вашингтона сигнализирует об усилении внимания к морскому транспорту и судостроению на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Стоит добавить, что Китай имеет самый большой в мире судостроительный сектор, производя более половины торговых судов в мире. По данным судостроительного брокера BRS, в первом квартале прошлого года на китайских судостроителей приходилось около 60% мирового портфеля заказов.

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