Китай, Кыргызстан и Узбекистан начали строительство железной дороги в обход рф — Finance.ua

Китай, Кыргызстан и Узбекистан начали строительство железной дороги в обход рф
В Кыргызстане началось строительство новой железнодорожной магистрали, соединяющей Китай с Европой через Центральную Азию. Проект длиной 450−500 км позволит транспортировать грузы в обход россии.
Стартовал процесс строительства железной дороги, которая соединит Китай, Кыргызстан и Узбекистан и проляжет в обход россии. Магистраль позволит поставлять товары из Китая через Центральную Азию в страны Европейского Союза. Об этом сообщает издание Tazabek.
Отмечается, что на церемонии начала строительства дороги 27 декабря в Кыргызстане президент страны Садыр Жапаров заявил, что новая железная дорога будет не только стратегическим объектом, но и связующим звеном между Западом и Востоком.
Новый железнодорожный коридор Китай-Кыргызстан-Узбекистан станет ветвью южного моста Евразийского континента и откроет доступ к рынкам Западной Азии и Ближнего Востока".
В Кыргызстане началось строительство новой железнодорожной магистрали, соединяющей Китай с Европой через Центральную Азию. Проект протяженностью 450−500 км позволит транспортировать грузы в обход россии.
По его словам, проект будет способствовать укреплению региональных связей и диверсификации транспортных маршрутов, что позволит увеличить конкурентоспособность региона как транспортного транзитного хаба.
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