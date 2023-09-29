США судятся с Amazon из-за монополизации рынка — Finance.ua

США судятся с Amazon из-за монополизации рынка
Федеральная торговая комиссия (FTC) подала судебный иск против мирового гиганта Amazon. Компанию обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства.
Об этом сообщает CNBC.
Иск поддержали генеральные прокуроры 17 американских штатов. Дело будет рассматриваться Федеральным судом в Сиэтле.
Истцы считают, что Amazon использует свои «монопольные власти» для завышения цен, а действия компании ухудшают качество товаров и вредят конкуренции.
«Результат состоит в том, что Amazon является монополистом и эксплуатирует свою монополию таким образом, что покупатели и продавцы платят больше за худший сервис», — сказала глава FTC Лина Хан.
По ее словам, в конкурентном мире монополия, которая повышает цены и ухудшает качество обслуживания, создала возможность для конкурентов и потенциальных конкурентов прийти, привлечь бизнес, развиваться и конкурировать.
«…но незаконная монопольная стратегия Amazon закрыла эту возможность, и в результате за это непосредственно платит общественность», — добавила она.
В то же время в Amazon утверждают, что иск FTC не соответствует фактам и закону.
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