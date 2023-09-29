США судятся с Amazon из-за монополизации рынка — Finance.ua

США судятся с Amazon из-за монополизации рынка 29.09.2023, 02:46 — Фондовый рынок

США судятся с Amazon из-за монополизации рынка

Федеральная торговая комиссия (FTC) подала судебный иск против мирового гиганта Amazon. Компанию обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства.

Об этом сообщает CNBC

Иск поддержали генеральные прокуроры 17 американских штатов. Дело будет рассматриваться Федеральным судом в Сиэтле.

Истцы считают, что Amazon использует свои «монопольные власти» для завышения цен, а действия компании ухудшают качество товаров и вредят конкуренции.

«Результат состоит в том, что Amazon является монополистом и эксплуатирует свою монополию таким образом, что покупатели и продавцы платят больше за худший сервис», — сказала глава FTC Лина Хан.

По ее словам, в конкурентном мире монополия, которая повышает цены и ухудшает качество обслуживания, создала возможность для конкурентов и потенциальных конкурентов прийти, привлечь бизнес, развиваться и конкурировать.

«…но незаконная монопольная стратегия Amazon закрыла эту возможность, и в результате за это непосредственно платит общественность», — добавила она.

В то же время в Amazon утверждают, что иск FTC не соответствует фактам и закону.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.