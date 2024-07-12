США создают новые дроны: с реактивным двигателем и скоростью 322 км/ч — Finance.ua

США создают новые дроны: с реактивным двигателем и скоростью 322 км/ч Сегодня 05:01 — Технологии&Авто

США создают новые дроны: с реактивным двигателем и скоростью 322 км/ч

Компания Wave Engine Corporation, созданная Университетом Мериленда, разработала современный импульсный реактивный двигатель с цифровым управлением для дронов и отправила клиентам первую партию. У конструкции двигателя нет подвижных частей.

Первый прототип компания представила в марте, а сейчас Wave Engine объявила о коммерческих поставках. Достаточно громкий аппарат, «дышащий» огнем, вскоре будет установлен на реальные дроны.

Поставка первых двигателей J-1 назначена «аэрокосмическому главному подрядчику, заключающему контракт с правительством США». Компания говорит, что у нее есть и другие клиенты, работающие над интеграцией J-1 в свои беспилотники.

Двигатель, похожий на удлиненный тромбон, лучше подходит для фюзеляжа БПЛА. Он предназначен для высокоскоростных воздушных беспилотников общим весом до 90 кг. Сам двигатель весит 8,2 кг и имеет размеры 14×32×163 см. Он может работать на разных видах топлива, включая бензин, биоэтанол или реактивное топливо на основе керосина, создавая тягу до 245 Н.

В отличие от вращающихся двигателей, импульсный реактивный двигатель устраняет потребность в движущихся частях. Он полагается на давление, вызванное горением, которое выталкивает горячие газы и создает тягу. Горение происходит с перерывами, когда топливо и воздух зажигаются в камере, повышая температуру и давление, чтобы вытолкнуть горячие газы с обоих концов трубы и создать тягу. Процесс приводит к частичному вакууму, который заставляет трубку всасывать свежий воздух, начиная процесс снова.

Технология двигателя Pulsejet существует с начала 20 века, но компания Wave обновила ее современными изобретениями, такими как электронное управление, и считает, что она подходит для индустрии БПЛА. Среди преимуществ компания называет экономичность и способность к более быстрому масштабированию производства БПЛА. Кроме J-1, Wave Engine работает над большим двигателем K-1, который будет иметь до 979 Н тяги для самолетов весом до 454 кг. Семейство двигателей было опробовано на скорости 322 км/ч.

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