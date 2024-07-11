Страны «коалиции дронов» создали фонд на €45 миллионов для Украины — Finance.ua
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Страны «коалиции дронов» создали фонд на €45 миллионов для Украины

Казна и Политика
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Страны «коалиции дронов» создали фонд на €45 миллионов для Украины
Страны «коалиции дронов» создали фонд на €45 миллионов для Украины
Страны-участники коалиции дронов для Украины подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий создание общего фонда на 45 миллионов евро.
Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.
«Мы, члены коалиции дронов, подписали Меморандум о взаимопонимании, определяющий основные направления деятельности коалиции, структуру управления и механизмы закупки», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что этим документом, подписанным 10 июля, страны создали Общий фонд коалиции дронов под руководством Великобритании, который сделает возможными совместные закупки, а также быстрые и эффективные поставки беспилотников в Украину.
«Нидерланды, Великобритания, Латвия, Новая Зеландия и Швеция пообещали внести в Общий фонд более 45 миллионов евро, и ожидаются дополнительные взносы», — отметили страны-участницы коалиции.
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Страны-подписанты Меморандума планируют поставить в Украину 1 миллион FPV-дронов и вместе с тем работают над обеспечением других типов беспилотников, таких как разведывательные, ударные, модернизированные БПЛА с искусственным интеллектом и средства противодействия дронам.
Страны коалиции дронов призвали другие страны присоединиться к ее финансированию.
Коалиция дронов и РЭБ была создана совместно Украиной и Латвией. Решение об этом было принято во время визита министра обороны Латвии Андриса Спрудса в Киев в декабре 2023 года. Впоследствии к ней присоединились ряд стран, в том числе Швеция, Великобритания, Нидерланды, Германия, Эстония и Канада.
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