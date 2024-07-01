В Украине запустили серийное производство дальнобойных ударных дронов — Finance.ua

В Украине запустили серийное производство дальнобойных ударных дронов Сегодня 12:40

В Украине запустили серийное производство дальнобойных ударных дронов

Украина запустила в серийное производство свои дальнобойные ударные дроны. В настоящее время они поражают вражеские стратегические объекты на расстоянии более 1000 км.

Об этом сообщил генеральный директор «Укроборонпрома» Герман Сметанин в интервью АрмияInform.

Он напомнил, что Украина уже успешно развернула массовое производство FPV-дронов.

«Немалый вклад внесли наши предприятия, которые наладили тесное сотрудничество с частниками и помогли им масштабировать производство», — заявил гендиректор «Укроборонпрома».

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Сметанин добавил, что врага нельзя недооценивать, особенно «такого мощного, как россия».

«Мы стали более нелинейными и инновационными. россия имеет огромные ресурсы и сверхмощную промышленность, поэтому слепо копировать ее подход нет никакого смысла. Мы вынуждены быть более гибкими и изобретательными. В свое время Давид понял, что бороться с Голиафом методами самого же Голиафа — неудачная идея. В итоге он выбрал то оружие, которое могло принести победу, и умело применил его», — добавил глава «Укроборонпрома».

Діло По материалам:

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