В Украине запустили серийное производство дальнобойных ударных дронов — Finance.ua

В Украине запустили серийное производство дальнобойных ударных дронов
Украина запустила в серийное производство свои дальнобойные ударные дроны. В настоящее время они поражают вражеские стратегические объекты на расстоянии более 1000 км.
Об этом сообщил генеральный директор «Укроборонпрома» Герман Сметанин в интервью АрмияInform.
Он напомнил, что Украина уже успешно развернула массовое производство FPV-дронов.
«Немалый вклад внесли наши предприятия, которые наладили тесное сотрудничество с частниками и помогли им масштабировать производство», — заявил гендиректор «Укроборонпрома».
Сметанин добавил, что врага нельзя недооценивать, особенно «такого мощного, как россия».
«Мы стали более нелинейными и инновационными. россия имеет огромные ресурсы и сверхмощную промышленность, поэтому слепо копировать ее подход нет никакого смысла. Мы вынуждены быть более гибкими и изобретательными. В свое время Давид понял, что бороться с Голиафом методами самого же Голиафа — неудачная идея. В итоге он выбрал то оружие, которое могло принести победу, и умело применил его», — добавил глава «Укроборонпрома».
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