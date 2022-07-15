США сняли санкции с дочек Альфа-Банка и «Газпрома» — Finance.ua

США сняли санкции с дочек Альфа-Банка и «Газпрома» Сегодня 10:48 — Мир

США сняли санкции с дочек Альфа-Банка и «Газпрома»

США временно (до 16 декабря) разрешили проводить ряд транзакций с россией. В частности, исключили из санкционного списка дочернюю компанию « Альфа-Банк а» в Казахстане и разрешили проводить операции с бывшей дочкой «Газпрома» — Gazprom Germania, а также разрешили проводить сделки по удобрениям и лекарствам.

Об этом говорится на сайте Минфина США.

Ведомство опубликовало генеральные лицензии на торговлю с россией некоторыми товарами.

Эти соглашения касаются производства, продаж или транспортировки сельскохозяйственных товаров. Также оборудования, лекарств, медицинских изделий, запасных частей и комплектующих для медицинских изделий и другое. Кроме этого, разрешили заключать договоры по профилактике, диагностике или лечению коронавируса и другую медицинскую научно-исследовательскую деятельность.

Также речь идет о еде для людей, включая сырые, обработанные и упакованные продукты, живые животные. Кроме того:

витамины и минералы;

пищевые добавки или добавки;

бутылированная питьевая вода;

корма для животных;

семена продовольственных культур;

удобрения или органические удобрения.

При этом россиянам и дальше нельзя открывать или вести платежный счет для или от имени какой-либо организации, на которую распространяется действие санкций.

Разрешение на сделки с российскими компаниями

Сообщается также, что министерство финансов США 14 июля разрешило проведение соглашений до 16 декабря с бывшей компанией Gazprom Germania GmbH. С 20 июня 2022 года ее переименовали в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE).

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Дочерние компании SEFE Group под названием «Газпром», включая Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, торгующую как Gazprom Energy, соответственно изменили названия компаний.

В SEFE заявляли, что переименование показывает изменение позиции группы и посылает четкий сигнал рынку. Мол, новое название показывает новую роль SEFE Group в обеспечении энергоснабжения в Германии и Европе. Компания имеет амбиции быть игроком на рынке на долгий срок.

Кроме того, Минфин США напомнил, что Штаты никогда и не вводили санкций на производство, продажу и транспортировку товаров, связанных с сельским хозяйством и лекарств из россии.

Напомним, ранее правительство Канады вывело из-под санкций задержанную турбину для газопровода «Северный поток». Она была доставлена ​​в страну из россии для ремонта, но вернуть ее стало невозможным из-за ограничений, введенных против рф.

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