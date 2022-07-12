США предупредили о подорожании нефти, если не ограничить цены на российское топливо — Finance.ua

США предупредили о подорожании нефти, если не ограничить цены на российское топливо Сегодня 15:34 — Энергетика

Мировая цена на нефть может возрасти на 40% до примерно 140 долларов за баррель. Это произойдет, если не будет принято предложенное о потолке цен на российскую нефть, который не позволяет производить поставки ниже этой цены, заявил представитель Минфина США.

Об этом сообщает Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен обсудит с министром финансов Японии Шуничи Судзуки реализацию предложения США о верхнем ценовом потолке и развитии мировой экономики, когда они встретятся во вторник, сказал чиновник.

Цель заключалась в том, чтобы установить цену на уровне, покрывающем предельные издержки производства в россии, чтобы москва была заинтересована в продолжении экспорта нефти, но не на достаточно высоком уровне, чтобы разрешить ей финансировать войну против Украины, сказал чиновник.

По словам чиновника, японские официальные лица выразили обеспокоенность по поводу того, что ценовой предел был установлен слишком низким, но не отвергли потенциальный диапазон цен от 40 до 60 долларов за баррель.

Йеллен использует свою первую поездку в Индо-Тихоокеанский регион в качестве министра финансов, чтобы заручиться поддержкой предложенного ограничения цен на российскую нефть и ответить на вопрос о его эффективности, если Индия, Китай и другие страны, покупающие дешевую российскую нефть, не будут участвовать в проекте.

Соединенные Штаты и другие богатые страны «Большой семерки» — Великобритания, Канада, Германия, Франция, Италия и Япония, а также Европейский Союз — в июне договорились изучить вопрос о введении ограничения, чтобы сократить доходы москвы и опустошить ее военный бюджет, но подробности пока обрабатываются.

Поскольку Европейский Союз готовится ввести поэтапное эмбарго на российскую нефть и запретить морское страхование для всех перевозящих российскую нефть танкеров, ожидается, что Великобритания поддержит этот шаг. Йеллен рассматривает ограничения как способ сохранить поток нефти и предотвратить дальнейший рост цен, который может привести к рецессии.

Напомним, по прогнозу, мировые цены на нефть к концу 2022 года упадут до 65 долларов. Стоимость российской нефти, которая продается со значительным дисконтом, упадет до 20-25 долларов за баррель.

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