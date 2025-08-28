США разрешили ограниченный импорт бриллиантов российского происхождения — Finance.ua
США разрешили ограниченный импорт бриллиантов российского происхождения

Министерство финансов США разрешило ограниченный импорт определенных категорий бриллиантов российского происхождения, ранее запрещенных указом президента Джо Байдена.
Как передает Укринформ, об этом говорится в документе, размещенном на сайте Министерства финансов.
Новая лицензия за подписью директора Офиса по контролю за иностранными активами Брэдли Смита позволяет импорт «неиндустриальных бриллиантов» весом 1 карат и более, находившихся за пределами россии после 1 марта 2024 года, и весом 0,5 карата, находившихся за пределами рф после 1 сентября 2024 года.
В то же время импорт других бриллиантов российского происхождения остается запрещенным, а операции с находящимися под санкциями лицами не разрешаются.
Лицензия будет действовать до 1 сентября 2026 года.
При этом в документе отмечается, что «ничего в этой общей лицензии не освобождает ни одно лицо от соблюдения других федеральных законов или требований других федеральных органов».
Фактически документ легализует оборот и импорт «старых» российских бриллиантов, но не разрешает покупать новые, происходящие из россии после указанных дат.
По материалам:
Finance.ua
