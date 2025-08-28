Какие украинские CRM-системы стали популярны в 2025 году — Finance.ua
Какие украинские CRM-системы стали популярны в 2025 году

За последние два года украинский рынок CRM-систем претерпел ощутимые изменения. Если еще в 2023 году лидировали международные игроки типа российской Bitrix24, то уже в 2024—2025 годах отечественные разработчики стали серьезными конкурентами, показав стабильный рост популярности.
Этот тренд объясняется не только патриотическими мотивами, а качеством локальных продуктов: украинские CRM быстро адаптируются под реалии бизнеса, интегрируются с самыми популярными сервисами и предлагают прозрачные условия.
ТОП CRM-систем Украины 2025: что изменилось за два года

Ringostat, украинская AI-платформа телефонии, колтрекинга и аналитики звонков, провела исследования более 12 тыс. компаний в Украине. Имея интеграции с различными типами сервисов, в том числе CRM, они имеют информацию о виде CRM-пользователей и сохраняют данные о CRM по запросам потенциальных клиентов об интеграции. На основе этих данных они провели собственный анализ рынка популярных CRM-систем в Украине в 2024 году.
По данным Ringostat, когда к ним обращаются с запросами, потенциальные клиенты чаще всего сообщают, что используют такие украинские CRM:
  1. Creatio
  2. Dr. Eleks
  3. G-Plus
  4. KeepinCRM
  5. KeyCRM
  6. NetHunt
  7. Onebox
  8. RealtSoft
  9. SalesDrive
  10. Uspacy
Согласно Ringostat, показательно, что четыре СRM-системы из топа — отраслевые, это решения для медицинских учреждений, застройщиков, интернет-магазинов и строительных компаний. По их мнению, это признак того, что отечественные разработчики хорошо разбираются в потребностях определенных сфер бизнеса и могут полностью их удовлетворить.
Важно: этот рейтинг — всего лишь обзор фрагмента рынка украинских популярных CRM и базируется исключительно на данных клиентов и запросов потенциальных клиентов Ringostat. Однако если вы сейчас выбираете украинский CRM для своего бизнеса, безусловно, эта подборка будет полезна для ознакомления.
По материалам:
Finance.ua
