Лучшая инвестиция: ретро-авто дорожают быстрее, чем бриллианты и антиквариат — Finance.ua

Лучшая инвестиция: ретро-авто дорожают быстрее, чем бриллианты и антиквариат Сегодня 21:30 — Технологии&Авто

Mercedes 300 SLR в 2022 году стал самым дорогим авто всех времен и народов, Фото: Mercedes-Benz

Старинные автомобили признаны лучшей инвестицией по результатам 2022 года. Они дорожают гораздо быстрее, чем другие предметы роскоши или коллекционирования.

Об этом свидетельствуют результаты исследования британской консалтинговой компании Knight Frank.

За 2022 год средняя стоимость ретро-авто на рынке прибавила 25%, а за последнее десятилетие она выросла сразу на 185%. Особо отмечается, что старинные автомобили дорожают быстрее ювелирных изделий, бриллиантов, антикварной мебели, часов и марочных вин.

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Сопоставимую с авто динамику роста цен за прошлый год продемонстрировала только живопись известных авторов (+29%), а за 10 лет сильнее подорожало лишь коллекционное виски (+373%).

Именно в прошлом году был установлен рекорд стоимости винтажного авто — уникальный Mercedes-Benz 300 SLR продан за 142 миллиона евро. Это вдвое больше, чем предыдущее достижение.

К тому же отдельные коллекционные модели дорожают буквально на глазах — так недавно Ford Sierra RS500 Cosworth продали за 712 500 долларов, хотя раньше его цена не превышала 150 000 долларов. Именно поэтому эксперты рекомендуют инвестировать именно в эксклюзивные ретро-авто.

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Фокус По материалам:

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