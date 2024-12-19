США разрешили Газпромбанку проводить транзакции, связанные с гражданской атомной энергетикой — Finance.ua

США разрешили Газпромбанку проводить транзакции, связанные с гражданской атомной энергетикой Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

США разрешили Газпромбанку проводить транзакции, связанные с гражданской атомной энергетикой

Министерство финансов США разрешило подсанкционному российскому Газпромбанку проводить транзакции, связанные с гражданской атомной энергетикой.

Соответствующую лицензию опубликовало OFAC (Office of Foreign Assets Control), подразделение Минфина США, ответственное за правоприменение в сфере санкций. Срок ее действия — до 30 июня 2025 года.

Временное исключение из санкционного режима распространяется на проекты, запущенные до внесения Газпромбанка в санкционные списки в ноябре 2024 года. Так, речь может идти, например, о транзакциях, связанных с добычей и/или обогащением урана и производством топлива для АЭС.

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Что касается новых проектов — в качестве примера приводится строительство станции Пакш-2 в Венгрии — лицензия не действует.

Газпромбанк обрабатывал платежи европейских стран за газ. До введения санкций он оставался последним госбанком россии, который имел доступ к системе SWIFT и международным валютным расчетам. Ранее некоторые американские ограничения уже касались «Газпромбанка», но новые санкции полностью лишали его доступа к долларовой системе. Под санкции также попали дочерние банки, работающие в Люксембурге, Швейцарии, Кипре, Гонконге и ЮАР.

26 ноября 2024 года стало известно о том, что Турция ведет переговоры с США о смягчении режима санкций против россии, которое позволило бы ей продолжить использовать Газпромбанк для оплаты импорта природного газа.

5 декабря 2024 стало известно о том, что Венгрия вслед за Турцией обратилась к Министерству финансов США с просьбой сделать для нее исключение из санкций, введенных против Газпромбанка, через который шли платежи за поставку российского газа.

6 декабря 2024 года владимир путин разрешил иностранным компаниям платить за газ через посредников, а также отменил обязательство оплачивать российский газ только через Газпромбанк.

Теперь на открытый российским поставщиком счет допускается зачисление средств «от третьих лиц» с целью оплаты иностранной компанией поставок газа. Согласно новому указу путина, теперь обязательства по оплате газа можно погасить не только деньгами, но и зачислением взаимных долгов. Но платить за газ напрямую или через третьих лиц заказчики по-прежнему должны в рублях.

НВ По материалам:

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