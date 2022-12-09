США разрешили банкам одной из стран работать с российскими картами «Мир» — Finance.ua

США разрешили банкам одной из стран работать с российскими картами «Мир»
На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) разрешило банкам Казахстана проводить операции с картами российской платежной системы «Мир».
Как сообщает Агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка, OFAC не возражает против использования карт «Мир» россиянами, выехавшими в Казахстан, как частные лица.
При этом, как отмечается в сообщении, операции с картами «Мир» останутся под «особым контролем» OFAC, чтобы не допустить использования платежной системы для обхода санкций против россии.
Банки Казахстана имеют право принимать платежи, переводы по картам «Мир», а также выдавать наличные в банкоматах частным лицам. Решение о подключении к «Миру» банки могут принимать самостоятельно, исходя из собственных оценок риска.
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