российская платежная система «Мир»: какие страны отказались, а какие — еще пользуются Сегодня 09:48 — Финтех и Карты

российская платежная система «Мир»: какие страны отказались, а какие — еще пользуются

После полномасштабного вторжения в Украину против россии были введены жесткие санкции, в том числе в банковской сфере. Еще весной в стране перестали работать международные платежные системы Visa и Mastercard, и россия перешла на свою систему «Мир». К ней также подключились и немногочисленные союзники россии. Но, как констатировало агентство Bloomberg, попытки россии создать свою альтернативу Visa и Mastercard потерпели крах: из-за риска попадания во вторичные санкции США страны одна за другой отказывают поддерживать российский «Мир».

Об этом пишет портал «Слово и дело».

За последние несколько месяцев обслуживать банковские операции через систему Мир прекратили во Вьетнаме, Казахстане, Турции и Узбекистане.

В Турции еще в сентябре обслуживать клиентов «Мира» прекратили частные банки Isbank и Denizbank, а также государственные Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank.

Следом за Турцией от «Мира» отказался Казахстан. В национальном банке страны заявили, что на законодательном уровне нет ограничения по приему этих карт, но банки сами принимают решения по операционной и финансовой деятельности, а также установлении отношений с платежными системами.

В ноябре Узбекистан принял решение не работать с российской платежной системой из-за сопутствующих рисков. Опасаясь американских санкций, работу с системой прекратил Вьетнам.

Весной Шри-Ланка говорила, что может признать российскую платежную систему, но уже в октябре передумала из-за возможных санкций.

В Кыргызстане система «Мир» по «техническим причинам» перестала обслуживать часть банков. По этой же причине перестал обслуживать карты «Мир» один из крупнейших банков Таджикистана «Душанбе сити банк». Частично работает система в Южной Корее.

До сих пор пользуются российской системой Беларусь, Армения, а также непризнанные государства.

Инфографика: «Слово и дело»

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Слово і Діло По материалам:

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