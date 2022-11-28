российская платежная система «Мир»: какие страны отказались, а какие — еще пользуются — Finance.ua
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российская платежная система «Мир»: какие страны отказались, а какие — еще пользуются

Финтех и Карты
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российская платежная система «Мир»: какие страны отказались, а какие — еще пользуются
российская платежная система «Мир»: какие страны отказались, а какие — еще пользуются
После полномасштабного вторжения в Украину против россии были введены жесткие санкции, в том числе в банковской сфере. Еще весной в стране перестали работать международные платежные системы Visa и Mastercard, и россия перешла на свою систему «Мир». К ней также подключились и немногочисленные союзники россии. Но, как констатировало агентство Bloomberg, попытки россии создать свою альтернативу Visa и Mastercard потерпели крах: из-за риска попадания во вторичные санкции США страны одна за другой отказывают поддерживать российский «Мир».
Об этом пишет портал «Слово и дело».
За последние несколько месяцев обслуживать банковские операции через систему Мир прекратили во Вьетнаме, Казахстане, Турции и Узбекистане.
В Турции еще в сентябре обслуживать клиентов «Мира» прекратили частные банки Isbank и Denizbank, а также государственные Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank.
Следом за Турцией от «Мира» отказался Казахстан. В национальном банке страны заявили, что на законодательном уровне нет ограничения по приему этих карт, но банки сами принимают решения по операционной и финансовой деятельности, а также установлении отношений с платежными системами.
В ноябре Узбекистан принял решение не работать с российской платежной системой из-за сопутствующих рисков. Опасаясь американских санкций, работу с системой прекратил Вьетнам.
Весной Шри-Ланка говорила, что может признать российскую платежную систему, но уже в октябре передумала из-за возможных санкций.
В Кыргызстане система «Мир» по «техническим причинам» перестала обслуживать часть банков. По этой же причине перестал обслуживать карты «Мир» один из крупнейших банков Таджикистана «Душанбе сити банк». Частично работает система в Южной Корее.
До сих пор пользуются российской системой Беларусь, Армения, а также непризнанные государства.
Инфографика: &laquo;Слово и&nbsp;дело&raquo;
Инфографика: «Слово и дело»

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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