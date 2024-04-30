США рассматривают возможность запрета импорта российского обогащенного урана — Finance.ua
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США рассматривают возможность запрета импорта российского обогащенного урана

Энергетика
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Вашингтон рассматривает возможность введения запрета на импорт обогащенного урана из россии.
Об этом пишет Bloomberg.
Белый дом может использовать для введения запрета исполнительную власть. Однако и чиновники из администрации, и представители атомной промышленности все еще хотят, чтобы запрет ввели с помощью одобренного Палатой законопроекта, ведь таким образом его сложнее отменить.
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Источники Bloomberg объясняют, что сейчас переговоры о запрете импорта обогащенного российского урана ведут чиновники из Совета национальной безопасности Белого дома, Министерства энергетики и других ведомств. Однако решение пока принято не было.
Как пишет издание, согласно данным Департамента энергетики, россия поставляла почти четверть обогащенного урана, используемого для топлива американского флота, из более чем 90 коммерческих реакторов, что делает его первым иностранным поставщиком.
Эти продажи приносят москве примерно 1 миллиард долларов в год, и Белый дом заявил, что зависимость от российских источников урана «создает риск для экономики США».
По материалам:
УНН
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