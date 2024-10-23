США продолжат «закручивать гайки» в экспорте российского сжиженного газа — Finance.ua

США продолжат «закручивать гайки» в экспорте российского сжиженного газа Сегодня 09:45 — Мир

Соединенные Штаты будут продолжать «закручивать гайки» в экспорте российского сжиженного природного газа (СПГ), чтобы лишить москву денег на ведение войны против Украины.

Об этом помощник министра энергетических ресурсов и бывший посол США в Украине Джеффри Пайетт заявил в интервью Bloomberg

«Наша цель в отношении россии проста: уменьшить доходы, которые она получает от своих нефтяных и газовых ресурсов», — сказал он.

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В прошлом году США наложили санкции на новый российский экспортный завод Arctic LNG 2, после чего в августе начали применять ограничения на суда, которые забирали топливо с этого предприятия. В настоящее время ни один танкер с газом не пришвартовался в иностранном порту из-за опасений ответа со стороны США, что является «редким успехом» Вашингтона в сдерживании российского товарного экспорта, говорится в материале.

Однако в настоящее время США не применили санкций против других российских СПГ-заводов, в частности, «Ямал» и «Портва», которые продолжают доставлять грузы из Европы и Азии. Ограничения по этим объектам, скорее всего, приведут к сокращению глобальных поставок газа и повышению цены.

«Наша политика работает. Я не могу сделать предположения о будущих санкциях, но могу сказать, что мы уделяем очень, очень пристальное внимание тому, куда направляются находящиеся под санкциями российские грузы, и вы можете быть уверены, что администрация Байдена будет продолжать закручивать гайки российскому экспорту СПГ», — заверил Пайетт.

Bloomberg пишет, что причина агрессивного нацеливания Вашингтона на завод Arctic LNG 2 частично заключается в том, что США являются крупнейшим поставщиком СПГ. Санкции будут обеспечивать Соединенным Штатам «высшую степень свободы передвижения», говорится в материале.

Укрінформ По материалам:

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