США продолжат «закручивать гайки» в экспорте российского сжиженного газа — Finance.ua
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США продолжат «закручивать гайки» в экспорте российского сжиженного газа

Мир
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Соединенные Штаты будут продолжать «закручивать гайки» в экспорте российского сжиженного природного газа (СПГ), чтобы лишить москву денег на ведение войны против Украины.
Об этом помощник министра энергетических ресурсов и бывший посол США в Украине Джеффри Пайетт заявил в интервью Bloomberg.
«Наша цель в отношении россии проста: уменьшить доходы, которые она получает от своих нефтяных и газовых ресурсов», — сказал он.
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В прошлом году США наложили санкции на новый российский экспортный завод Arctic LNG 2, после чего в августе начали применять ограничения на суда, которые забирали топливо с этого предприятия. В настоящее время ни один танкер с газом не пришвартовался в иностранном порту из-за опасений ответа со стороны США, что является «редким успехом» Вашингтона в сдерживании российского товарного экспорта, говорится в материале.
Однако в настоящее время США не применили санкций против других российских СПГ-заводов, в частности, «Ямал» и «Портва», которые продолжают доставлять грузы из Европы и Азии. Ограничения по этим объектам, скорее всего, приведут к сокращению глобальных поставок газа и повышению цены.
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«Наша политика работает. Я не могу сделать предположения о будущих санкциях, но могу сказать, что мы уделяем очень, очень пристальное внимание тому, куда направляются находящиеся под санкциями российские грузы, и вы можете быть уверены, что администрация Байдена будет продолжать закручивать гайки российскому экспорту СПГ», — заверил Пайетт.
Bloomberg пишет, что причина агрессивного нацеливания Вашингтона на завод Arctic LNG 2 частично заключается в том, что США являются крупнейшим поставщиком СПГ. Санкции будут обеспечивать Соединенным Штатам «высшую степень свободы передвижения», говорится в материале.
По материалам:
Укрінформ
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