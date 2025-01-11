США продлили программу защиты для украинских беженцев — Finance.ua

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США продлили программу защиты для украинских беженцев

Мир
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США продлили программу защиты для украинских беженцев
США продлили программу защиты для украинских беженцев
США продлили временный защищенный статус (TPS) для украинцев еще на 18 месяцев — до сентября 2026 года.
Об этом сообщает Министерство внутренней безопасности США.

Кого это касается

Такое решение позволяет гражданам Украины, прибывшим не позднее 16 августа 2023, сохранить разрешение на временное проживание и трудоустройство после прохождения проверки. Речь о 103 700 людях.
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В ведомстве добавили, что не все перерегистрированные украинцы могут получить новый документ о разрешении на трудоустройство до истечения срока предыдущего.
Поэтому министерство автоматически продлевает срок действия предварительного разрешения на 12 месяцев.
Аналогичное решение министерство приняло также для 600 тысяч венесуэльцев, 232 тысячи иммигрантов из Сальвадора и около 1 900 суданцев.
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Как пишет NYT, новоизбранный президент Дональд Трамп ранее обещал прекратить программу, по крайней мере, для некоторых стран.
Во время своего первого срока Трамп лишил статуса около 400 тысяч человек из Сальвадора и других стран, утверждая, что условия там изменились и защита больше не оправдана.
Этот шаг обжаловали в суде и он не вступил в силу, но ожидается, что республиканец повторит попытку во время второго срока в рамках обещания проводить массовые депортации.
По материалам:
theБабель
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