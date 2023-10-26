США придумали способ, как снизить энергетическую зависимость от рф — Finance.ua

США придумали способ, как снизить энергетическую зависимость от рф Вчера 11:29 — Энергетика

США придумали способ, как снизить энергетическую зависимость от рф

Администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс с просьбой выделить средства на развитие энергетической автономии страны. Таким образом США хотят снизить энергетическую зависимость от рф.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Официальные источники из Белого дома сообщают, что США нуждаются в дополнительных ресурсах для расширения своих внутренних возможностей в сфере уранового обогащения.

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Такой шаг рассматривается как стратегический, поскольку зависимость от поставок урана из россии является угрозой экономической стабильности и ядерной отрасли США, особенно ввиду последних событий в Украине, связанных с российским военным вмешательством.

В Белом доме отмечают, что без принятия мер россия будет доминировать на мировой арене в области урана, что негативно отразится на позициях союзников и партнеров США. По их мнению, необходимо ввести долгосрочные ограничения на импорт обогащенного урана из россии.

Напомним, Франция намерена инвестировать 1,7 млрд евро в расширение своего производства по обогащению урана. Директор госкорпорации Orano подтвердил, что данное решение направлено на снижение зависимости от российских ядерных ресурсов.

Согласно статистике от Orano, «Росатом» занимает ведущую позицию в мире в области обогащения урана с долей рынка в 43%. За ним следуют международная компания Urenco Ltd с 31%, China National Nuclear Corp с 13% и сама Orano — 12%.

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