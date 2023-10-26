Болгария ведет переговоры о продаже атомных реакторов для обеспечения энергетических потребностей Украины — Finance.ua

Болгария ведет переговоры о продаже атомных реакторов для обеспечения энергетических потребностей Украины Вчера 06:25 — Энергетика

Болгария ведет переговоры о продаже атомных реакторов для обеспечения энергетических потребностей Украины

Болгария ведет переговоры о продаже двух атомных реакторов для обеспечения энергетических потребностей Украины.

Об этом заявил глава Народного Собрания Республики Болгария Росен Желязков во время выступления на втором парламентском саммите международной Крымской платформы.

«В области энергетики Болгария ведет переговоры о продаже двух ядерных реакторов для обеспечения энергетических потребностей Украины. Мы хотим помочь и провести восстановление и реконструкцию Украины после окончания войны», — рассказал Желязков.

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Также он отметил, что Болгария готова поделиться с Украиной своим опытом по интеграции в Европейский Союз.

Напомним, в июле 2023 г. парламент Болгарии поддержал предложение уполномочить министра энергетики начать переговоры с украинской стороной о продаже оборудования по проекту АЭС «Белене».

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УНН По материалам:

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