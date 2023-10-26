Болгария ведет переговоры о продаже атомных реакторов для обеспечения энергетических потребностей Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Болгария ведет переговоры о продаже атомных реакторов для обеспечения энергетических потребностей Украины

Энергетика
260
Болгария ведет переговоры о продаже атомных реакторов для обеспечения энергетических потребностей Украины
Болгария ведет переговоры о продаже атомных реакторов для обеспечения энергетических потребностей Украины
Болгария ведет переговоры о продаже двух атомных реакторов для обеспечения энергетических потребностей Украины.
Об этом заявил глава Народного Собрания Республики Болгария Росен Желязков во время выступления на втором парламентском саммите международной Крымской платформы.
«В области энергетики Болгария ведет переговоры о продаже двух ядерных реакторов для обеспечения энергетических потребностей Украины. Мы хотим помочь и провести восстановление и реконструкцию Украины после окончания войны», — рассказал Желязков.
Читайте также
Также он отметил, что Болгария готова поделиться с Украиной своим опытом по интеграции в Европейский Союз.
Напомним, в июле 2023 г. парламент Болгарии поддержал предложение уполномочить министра энергетики начать переговоры с украинской стороной о продаже оборудования по проекту АЭС «Белене».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.