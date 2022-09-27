США предоставляют Украине дополнительную помощь на $457,5 млн — Finance.ua

США предоставляют Украине дополнительную помощь на $457,5 млн Сегодня 09:47 — Казна и Политика

США предоставляют Украине дополнительную помощь на $457,5 млн

Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительную помощь в размере 457,5 миллиона долларов для поддержания гражданской безопасности в стране.

Об этом сообщил Государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, не раскрывая подробностей, что эта помощь направлена на спасение жизней и укрепление способности украинских правоохранительных органов и уголовного правосудия.

«Мы разделяем их приверженность демократической, независимой и суверенной Украине», — подчеркнул Блинкен.

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Как пояснили в Госдепе, эта помощь должна активизировать усилия правоохранителей и органов уголовной юстиции по их оперативной способности.

С середины декабря 2021 г. Соединенные Штаты выделили более 645 миллионов долларов помощи для украинских правоохранителей, в частности для Нацполиции и Государственной пограничной службы. Речь идет о средствах индивидуальной защиты, медпринадлежностях и бронетехнике.

В дополнение к расширению прямой помощи правоохранителям часть новой помощи направлена на поддержку усилий украинского правительства по документированию, расследованию и судебному преследованию зверств, совершенных российскими войсками.

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