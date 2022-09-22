В Конгрессе США приняли законопроект о криптовалюте, чтобы россияне не уклонялись от санкций — Finance.ua
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В Конгрессе США приняли законопроект о криптовалюте, чтобы россияне не уклонялись от санкций

Финтех и Карты
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В Конгрессе США приняли законопроект о криптовалюте, чтобы россияне не уклонялись от санкций
В Конгрессе США приняли законопроект о криптовалюте, чтобы россияне не уклонялись от санкций
Палата представителей США проголосовала за законопроект «О прозрачности российской криптовалюты», призванный противодействовать попыткам лиц и компаний из россии отмывать незаконные деньги и уклоняться от санкций.
Об этом сообщает Голос Америки.
Теперь документ будет подан в Сенат.
«Мы гордимся тем, что Палата представителей приняла закон „О прозрачности российской криптовалюты“, который обеспечит необходимую прозрачность и информацию о такой практике, включая использование криптовалют в качестве наград в специальных программах Госдепартамента. Мы надеемся увидеть, что этот критически важный законодательный акт будет проголосован в Сенате и будет подписан Белым домом для обеспечения доступа к информации, которая может повлиять на внешнюю политику США, которая адаптируется к ландшафту, постоянно меняющемуся в сфере финансовых технологий», — говорится в сообщении конгрессменов — авторов документа Грегори Микса и Майкла Маккола.
Они также называли этот законопроект срочной необходимостью лишить владимира путина средств для ведения незаконной войны россии в Украине.
Белый дом представил первую в истории комплексную структуру ответственного развития цифровых активов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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