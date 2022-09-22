В Конгрессе США приняли законопроект о криптовалюте, чтобы россияне не уклонялись от санкций — Finance.ua

В Конгрессе США приняли законопроект о криптовалюте, чтобы россияне не уклонялись от санкций Сегодня 14:30 — Финтех и Карты

В Конгрессе США приняли законопроект о криптовалюте, чтобы россияне не уклонялись от санкций

Палата представителей США проголосовала за законопроект «О прозрачности российской криптовалюты», призванный противодействовать попыткам лиц и компаний из россии отмывать незаконные деньги и уклоняться от санкций.

Теперь документ будет подан в Сенат.

«Мы гордимся тем, что Палата представителей приняла закон „О прозрачности российской криптовалюты“, который обеспечит необходимую прозрачность и информацию о такой практике, включая использование криптовалют в качестве наград в специальных программах Госдепартамента. Мы надеемся увидеть, что этот критически важный законодательный акт будет проголосован в Сенате и будет подписан Белым домом для обеспечения доступа к информации, которая может повлиять на внешнюю политику США, которая адаптируется к ландшафту, постоянно меняющемуся в сфере финансовых технологий», — говорится в сообщении конгрессменов — авторов документа Грегори Микса и Майкла Маккола.

Они также называли этот законопроект срочной необходимостью лишить владимира путина средств для ведения незаконной войны россии в Украине.

Белый дом представил первую в истории комплексную структуру ответственного развития цифровых активов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.