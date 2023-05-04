США предоставляют новый пакет военной помощи Украине на $300 млн — Finance.ua
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США предоставляют новый пакет военной помощи Украине на $300 млн

Казна и Политика
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США предоставляют новый пакет военной помощи Украине на $300 млн
США предоставляют новый пакет военной помощи Украине на $300 млн
Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму $300 млн.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
В частности, в новый пакет вошли дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, дополнительные гаубицы, артиллерийские и минометные снаряды, а также противотанковые средства.
Также военная помощь содержит противотанковые управляемые ракеты TOW, противотанковые ракетные комплексы AT-4 и Carl Gustaf и впервые неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70, стрелковое оружие и боеприпасы к нему, грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники.
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Пакет военной помощи выделили в рамках президентской Инициативы по сокращению вооружений, которая позволяет лидеру США в чрезвычайных ситуациях передавать оружие из американских запасов.
Напомним, Федеральная резервная система США одобрила свое 10-е повышение процентной ставки чуть более чем за год — до 5-5,25%. Это решение было принято единогласно. Вероятно, это было последнее повышение ставки, которая уже самая высокая с 2007 года.
По материалам:
suspilne.media
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