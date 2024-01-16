США помогут Украине в выявлении необоснованных активов декларантов — Finance.ua

США помогут Украине в выявлении необоснованных активов декларантов
США помогут украинским специалистам по мониторингу образа жизни стать еще более профессиональными в выявлении необоснованных активов декларантов, в том числе и за рубежом.
Об этом сообщил глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков в интервью Укринформу.
«Еще одна уникальная процедура НАПК — мониторинг образа жизни государственных служащих. Такая процедура существует только в Соединенных Штатах Америки и Украине», — заметил Новиков.
Он пояснил, что эта процедура позволяет идентифицировать случаи пользования декларантом имуществом, которое не задекларировано и не соответствует уровню его доходов или оформлено на близких родственников.
«31 материал НАПК уже направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для конфискации таких необоснованных активов в гражданском или уголовном порядке в ходе расследования уголовного производства», — проинформировал Новиков.
Кроме того, глава НАПК сообщило, что недавно провело встречу с главой американской налоговой Internal Revenue Service.
«Во время встречи договорились, что США помогут украинским специалистам по мониторингу образа жизни стать еще более профессиональными в выявлении необоснованных активов декларантов, в том числе за рубежом», — сказал он.
Кстати, Finance.ua узнавал, как декларирование государственных служащих происходит в ведущих демократиях мира, в том числе США, Великобритании и странах Европы.
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