США помогут Украине в выявлении необоснованных активов декларантов — Finance.ua

США помогут Украине в выявлении необоснованных активов декларантов Сегодня 12:35

США помогут Украине в выявлении необоснованных активов декларантов

США помогут украинским специалистам по мониторингу образа жизни стать еще более профессиональными в выявлении необоснованных активов декларантов, в том числе и за рубежом.

Об этом сообщил глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков в интервью Укринформу.

«Еще одна уникальная процедура НАПК — мониторинг образа жизни государственных служащих. Такая процедура существует только в Соединенных Штатах Америки и Украине», — заметил Новиков.

Он пояснил, что эта процедура позволяет идентифицировать случаи пользования декларантом имуществом, которое не задекларировано и не соответствует уровню его доходов или оформлено на близких родственников.

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«31 материал НАПК уже направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру для конфискации таких необоснованных активов в гражданском или уголовном порядке в ходе расследования уголовного производства», — проинформировал Новиков.

Кроме того, глава НАПК сообщило, что недавно провело встречу с главой американской налоговой Internal Revenue Service.

«Во время встречи договорились, что США помогут украинским специалистам по мониторингу образа жизни стать еще более профессиональными в выявлении необоснованных активов декларантов, в том числе за рубежом», — сказал он.

Кстати, Finance.ua узнавал, как декларирование государственных служащих происходит в ведущих демократиях мира, в том числе США, Великобритании и странах Европы.

Фінансовий клуб По материалам:

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