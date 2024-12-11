США одобрили пакет услуг по обслуживанию F-16 для Украины на $266 млн — Finance.ua

США одобрили пакет услуг по обслуживанию F-16 для Украины на $266 млн Сегодня 13:30 — Казна и Политика

США одобрили пакет услуг по обслуживанию F-16 для Украины на $266 млн

Государственный департамент США одобрил продажу Украине услуг по техническому обслуживанию и поддержке истребителей F-16 на общую сумму $266,4 млн.

Об этом сообщается на официальном сайте Агентства сотрудничества в сфере безопасности Министерства обороны США 10 декабря.

В ответ на запрос Украины, в список услуг и оборудования включены:

объединенная система планирования миссий (JMPS);

устройства загрузки ключей AN/PYQ-10 (SKL);

модификации и техническая поддержка;

программа усовершенствования компонентов двигателей (CIP);

запасные части к самолетам и двигателям;

расходные материалы, программное обеспечение и поддержка доставки;

обучение персонала и соответствующее оборудование;

технические и логистические услуги правительства и подрядчиков.

Основными подрядчиками проекта станут Sabena (Бельгия), Lockheed Martin Aeronautics (США) и Pratt and Whitney (США).

F-16 — многофункциональный истребитель четвертого поколения, первый полет которого состоялся в 1974 году. Благодаря возможностям модернизации за почти полвека появилось много его вариантов. По словам производителя Lockheed Martin, новые модификации F-16 смогут оставаться на службе до 2060 года.

Это самый массовый боевой самолет в мире: с момента запуска было выпущено более 4600 единиц. По состоянию на 2024 год на активной службе находятся 2145 самолетов, что составляет 15% всех боевых самолетов в мире согласно данным Flight Global.

В августе 2024 Украина получила первые истребители F-16. В целом, самолеты согласились передать четыре страны: Нидерланды — 42 самолета (часть используется для обучения), Дания — 19 единиц, Бельгия — 30 самолетов до 2028 года (первые будут переданы уже в этом году), Норвегия — 6 истребителей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.