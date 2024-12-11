США одобрили пакет услуг по обслуживанию F-16 для Украины на $266 млн — Finance.ua
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США одобрили пакет услуг по обслуживанию F-16 для Украины на $266 млн

Казна и Политика
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США одобрили пакет услуг по обслуживанию F-16 для Украины на $266 млн
США одобрили пакет услуг по обслуживанию F-16 для Украины на $266 млн
Государственный департамент США одобрил продажу Украине услуг по техническому обслуживанию и поддержке истребителей F-16 на общую сумму $266,4 млн.
Об этом сообщается на официальном сайте Агентства сотрудничества в сфере безопасности Министерства обороны США 10 декабря.
В ответ на запрос Украины, в список услуг и оборудования включены:
  • объединенная система планирования миссий (JMPS);
  • устройства загрузки ключей AN/PYQ-10 (SKL);
  • модификации и техническая поддержка;
  • программа усовершенствования компонентов двигателей (CIP);
  • запасные части к самолетам и двигателям;
  • расходные материалы, программное обеспечение и поддержка доставки;
  • обучение персонала и соответствующее оборудование;
  • технические и логистические услуги правительства и подрядчиков.
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Основными подрядчиками проекта станут Sabena (Бельгия), Lockheed Martin Aeronautics (США) и Pratt and Whitney (США).
F-16 — многофункциональный истребитель четвертого поколения, первый полет которого состоялся в 1974 году. Благодаря возможностям модернизации за почти полвека появилось много его вариантов. По словам производителя Lockheed Martin, новые модификации F-16 смогут оставаться на службе до 2060 года.
Это самый массовый боевой самолет в мире: с момента запуска было выпущено более 4600 единиц. По состоянию на 2024 год на активной службе находятся 2145 самолетов, что составляет 15% всех боевых самолетов в мире согласно данным Flight Global.
В августе 2024 Украина получила первые истребители F-16. В целом, самолеты согласились передать четыре страны: Нидерланды — 42 самолета (часть используется для обучения), Дания — 19 единиц, Бельгия — 30 самолетов до 2028 года (первые будут переданы уже в этом году), Норвегия — 6 истребителей.
По материалам:
Forbes.ua
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