За деньги от экономического бронирования можно будет купить 66 самолетов F-16, — нардеп Сегодня 15:45

За деньги от экономического бронирования можно будет купить 66 самолетов F-16, — нардеп

Недавно предложенная модель экономического бронирования может принести в оборонный бюджет страны от 200 млрд грн в год. За такие деньги государство сможет приобрести, например, 66 самолетов F-16 или 500 тыс. снарядов 155-мм калибра.

Такое мнение высказал автор инициативы депутат «Слуги народа» Дмитрий Наталуха.

«Большие деньги, которые не позволят нам закрыть все потребности, но это деньги, на которые мы рассчитываем, не влезая в долги. То есть это не кредитные деньги. Это деньги, которые не зависят от того, с какой ноги встал Виктор Орбан, это деньги, которые не зависят от того, кто станет президентом США. Это наши внутренние деньги от бизнеса, которому мы идем навстречу, предоставляя такую ​​возможность, а от них требуем работать далее», — пояснил нардеп.

Он также отметил, что бронирование сотрудников обычно указывает на намерение продолжать деятельность предприятия. Такие действия свидетельствуют о стратегическом мышлении и планах на будущее функционирование.

«И вы же понимаете психологию, если ты бронируешь сотрудников, то 90% что ты намерен работать дальше как предприятие, иначе зачем ты тратишь деньги», — сказал Наталуха.

Справка Finance.ua:

В Верховную Раду внесли еще один законопроект об «экономическом бронировании» работников за 20 400 грн.

Согласно ему, бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые уплачивают Единый социальный взнос больше эквивалента 5 минимальных заработных плат (40 000 грн).

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